Trung tá Hà Hải Long – Phó trưởng Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam lái xe Nguyễn Trọng Luân (SN 1997, trú tại xóm 2, xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Chiếc xe gây tai nạn Trước đó, vào khoảng 16h chiều 13/4/2017, Nguyễn Trọng Luân điều khiển xe ô tô tải BKS 99C – 068.00 chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng Hương Khê – Vũ Quang, khi chạy đến Km 809+700, thuộc địa phận xóm 2, xã Phương Điền, huyện Hương Khê đã đâm vào phía sau xe máy BKS 38Y1-0937, do chị Nguyễn Thị Thỏa (SN 1981, trú tại xóm Nam Trung, xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê) điều khiển chở 2 con gái là Nguyễn Thị Kiều Ánh (11 tuổi), Nguyễn Thị Phương Lan (6 tuổi) và cháu Ngô Thị Lan Anh (6 tuổi, con nhà hàng xóm). Ban ATGT tỉnh và huyện Hương Khê đến BVĐK Hương Khê thăm hỏi, động viên chia sẻ với em Ngô Thị Lan Anh. Hậu quả, chị Thỏa và con gái Nguyễn Thị Kiều Ánh tử vong tại chỗ, em Nguyễn Thị Phương Lan và em Ngô Thị Lan Anh bị thương nặng. Hiện, Công an huyện Hương Khê đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Đức Quyền