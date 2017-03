Hôm nay (24.3), Cơ quan CSĐT (C46) Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét đối với bà Hứa Thị Phấn (thường gọi là Sáu Phấn), để phục vụ điều tra hành vi “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.

Trước đây, tại phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây Dựng VN – VNCB, tiền thân là Ngân hàng Đại Tín – TrustBank (đã bị tuyên phạt 30 năm tù), tòa đã quyết định khởi tố vụ án đối với nhóm cổ đông Phú Mỹ, do bà Phấn đứng đầu.

Được biết, do sức khỏe bà Phấn yếu, hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện, do vậy, Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Phấn song cho tại ngoại. Bà Hứa Thị Phấn là người nắm giữ đến 84% cổ phần Ngân hàng Đại Tín, là người đứng đầu nhóm Phú Mỹ và “bán” ngân hàng cho Phạm Công Danh với nhiều “phi vụ” gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trước khi khởi tố bị can đối với bà Phấn, Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín) và Trần Sơn Nam (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín).

Bà Phấn được biết đến với hàng loạt "phi vụ" như sau khi làm thua lỗ Ngân hàng Đại Tín lên đến hơn 6.000 tỉ đồng, bà này và nhóm Phú Mỹ lại "mời chào" được Phạm Công Danh "mua" ngân hàng. Không những vậy, bà Phấn còn dùng chiêu "nâng khống" tài sản lên giá trị cực lớn để "rút ruột" tiền ngân hàng. Chẳng hạn như vụ căn nhà ở đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP.HCM, bà Phấn mua với giá 200 tỉ đồng, nhưng đã kê lên đến 1.260 tỉ đồng. Hay "phi vụ" miếng đất ở huyện Nhà Bè, TP.HCM chỉ có giá 1 triệu đồng/m 2 , nhưng được nâng lên đến 32 triệu đồng/m 2 ...

