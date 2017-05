Để có tiền ăn chơi và trả nợ lô đề, cờ bạc, Chung lợi dụng sự sơ hở của người dân không đóng cửa tum để đột nhập vào nhà trộm cắp số tiền hơn 400 triệu đồng.

Báo Trí thức trực tuyến đưa tin, ngày 2/5, Công an huyện Thiệu Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự đối tượng Mai Văn Chung (26 tuổi, ở xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản .

Dẫn giải Mai Văn Chung (Ảnh: báo Sài Gòn giải phóng)

Trước đó, ngày 28/4/2017, gia đình chị Đỗ Thị Hồng, ở thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) trình báo công an về việc gia đình chị bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp hơn 400 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thiệu Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra, làm rõ. Sau 2 ngày rà soát, Công an huyện Thiệu Hóa đã xác định được đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản tại nhà chị Hồng là Mai Văn Chung, ở xã Hà Tiến, huyện Hà Trung.

Công an huyện Thiệu Hóa đã phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền, vận động và kêu gọi đối tượng ra đầu thú. Biết không thể trốn thoát, ngày 1/5, Chung đã từ Hà Nội về Thanh Hóa đến cơ quan công an đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật và giao nộp số tiền 144 triệu đồng chưa kịp tiêu xài.

Theo báo Sài Gòn giải phóng, tại cơ quan điều tra, Mai Văn Chung khai nhận: Để có tiền ăn chơi, trả nợ lô đề, y thường đi dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đợi người dân ngủ say (khoảng vào thời gian lúc nửa đêm) thì tìm cách đột nhập để lấy cắp tài sản.

Rạng sáng 28/4, Chung đi bộ dọc Quốc lộ 45, khi phát hiện tầng 3 nhà chị Hồng không đóng cửa, y đã trèo lên sân thượng của một nhà dân gần đó; từ đó, trèo qua thêm 4 căn nhà khác để đột nhập nhà chị Hồng, trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ việc, báo Dân trí dẫn nguồn tin từ Công an huyện Thiệu Hóa cho biết thêm, Chung là đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị TAND thành phố Thanh Hóa xử phạt 12 tháng tù giam vào năm 2013. Sau khi ra tù, đối tượng này vẫn " ngựa quen đường cũ ".

Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ đầu năm 2017 đến khi bị bắt, Mai Văn Chung đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn huyện Thiệu Hóa và thành phố Thanh Hóa.

Hiện, Công an huyện Thiệu Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

