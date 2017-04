Các đối tượng dùng gạch đá, dao, kiếm, bom xăng, bom ga tự chế... để tấn công lực lượng tham gia cưỡng chế, làm 5 cán bộ, chiến sỹ bị thương.

Ngày 28/4, Công an thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu đã khởi tố bị can đối với 8 đối tượng liên quan đến vụ cưỡng chế, giải tỏa thu hồi đất công và đất tranh chấp gia đình trên địa bàn phường Đông Phong, thành phố Lai Châu xảy ra ngày 18/4 vừa qua.

Các hộ gia đình sử dụng loa và dùng dao đe dọa lực lượng cưỡng chế.

Theo đó, ngày 18/4 chính quyền thành phố Lai Châu thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo Kết luận thẩm tra, xác minh của UBND thành phố về tranh chấp đất hộ gia đình và quyết định của UBND tỉnh Lai Châu về hành vi lấn chiếm đất công.

Việc cưỡng chế được thực hiện đối với 5 hộ gia đình, lấn chiếm hơn 1.150 m2 đất tại Tổ dân phố số 23, phường Đông Phong; trong đó có hơn 60 m2 đất tranh chấp hộ gia đình và gần 1.100 m2 đất công.

Tuy nhiên, quá trình cưỡng chế, các hộ gia đình trên đã cố tình không hợp tác, lôi kéo, kích động một số người thân trong gia đình tham gia chống đối. Các đối tượng đã có các hành vi chửi bới, lăng mạ, vu khống chính quyền địa phương cướp đất của dân; dùng gạch đá, dao, kiếm, bom xăng, bom ga tự chế... để tấn công lực lượng tham gia cưỡng chế, làm 5 cán bộ, chiến sỹ công an bị thương và hư hỏng 2 máy xúc.

Các đối tượng leo lên mái nhà dùng gạch, đá và bom xăng chống đối, làm bị thương 5 cán bộ cưỡng chế.

Trước sự nguy hiểm của các đối tượng, lực lượng đảm bảo an ninh trật tự đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để trấn áp, khống chế và bắt tạm giữ 11 đối tượng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều khai báo thành khẩn hành vi phạm tội của mình; đồng thời xin tự nguyện khắc phục hậu quả vụ việc đã gây ra.

Đại tá Trần Văn Thực, Thủ trưởng cơ quan điều tra, Công an thành phố Lai Châu cho biết: Tính chất của vụ việc rất nghiêm trọng. Các đối tượng liên quan đến việc chống người thi hành công vụ thực hiện có tổ chức, quyết liệt và đã chuẩn bị công cụ, phương tiện để chống đối lực lượng cưỡng chế.

Khu vực cưỡng chế, giải tỏa đất công nay đã được trồng cây xanh theo quy hoạch của thành phố.

“Đây là một vụ án cần phải đưa các đối tượng ra trước vành móng ngựa để răn đe và làm gương cho những đối tượng khác. Đến nay, Công an thành phố và các cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 8 bị can, tạm giam 6 đối tượng và cho tại ngoại 2 đối tượng, với lý do một cháu 17 tuổi, 1 đối tượng đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Lực lượng cơ quan điều tra đang tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra một cách quyết liệt để đề nghị Viện Kiểm soát đưa ra truy tố trước pháp luật” - đại tá Trần Văn Thực nói./.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc