Chiều 5/4, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm – Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trong đường dây cá độ bóng đá 900 tỷ đồng.

Cụ thể, Trần Thế Hùng (tức Hùng Soa, 38 tuổi), Lê Hồng Trung (30 tuổi) bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc" và tạm giam 3 tháng. Riêng Ngô Minh An (47 tuổi) bị khởi tố về tội "Đánh bạc" nhưng cho tại ngoại. Cả ba đối tượng này đều trú tại TP Vinh (Nghệ An). Đối tượng Hùng (bên trái) và Trung. Ngoài ra, PC 46 cũng vừa bắt thêm Phạm Hồng Nguyên (42 tuổi, trú TP Vinh) đại lý cấp dưới của Hùng. Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, vào sáng 29/3, PC 46 phối hợp với Phòng 4, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ Công an đã bắt, khám xét khẩn cấp 3 đối tượng Hùng, Trung, An. Quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 2 máy tính xách tay, 5 điện thoại di động trong đó lưu giữ rất nhiều dữ liệu liên quan đến hành vi tổ chức cá độ qua mạng Internet. Trong 3 đối tượng này, Hùng là đối tượng cầm đầu, quản lý tài khoản tổng rồi chia nhỏ tài khoản này cho các con bạc. Trung là chân rết quan trọng của Hùng. Riêng An là con bạc tham gia cá độ với số tiền lớn. Theo các cơ quan chức năng, Hùng quản lý tài khoản KX573 (một tài khoản tổng đại lý) chuyên tổ chức cá độ trên trang web bong88.com. Đường dây này bắt đầu hoạt động từ năm 2014 đến nay với tổng số tiền tham gia cá độ bóng đá tương đương 900 tỷ đồng. Trong tài khoản tổng này thì có 6 đại lý và có 45 con bạc lớn tại TP Vinh thường xuyên tham gia đánh bạc trên hệ thống. Tài khoản có số tiền đánh bạc lớn nhất khoảng 250 tỷ và hầu hết các con bạc tham gia trên hệ thống đều bị thua lỗ. Ngoài việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, nhóm đối tượng này còn thành lập một chuỗi hệ thống các cửa hàng cầm đồ, cho vay tài chính và mua bán xe ô tô trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh. Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. V.Đồng