Cơ quan công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam hai tài xế Trung và Dũng về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 6-4, Cơ quan công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam hai tài xế Trương Quốc Trung (34 tuổi, trú tại xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) và Nguyễn Quốc Dũng (25 tuổi, trú phường Trung Lương, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) về tội vi phạm quy định về điều khiến phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải và xe khách làm hai phụ nữ và một trẻ em trên xe khách tử vong.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 31-3, trên đoạn quốc lộ 48 (đoạn qua xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp) xảy ra hai vụ tai nạn thương tâm khiến 6 người tử vong. Trong đó, có một trẻ em và hai phụ nữ.

Qua điều tra cho thấy, khoảng 16g chiều 31-3, trên quốc lộ 48 xe, Howo (hổ vồ) mang BKS 37C – 041. 81, do Trung điều khiển đâm vào xe khách mang BKS 37B – 020.20 của nhà xe Minh Hoan do tài xế Lê Khắc Cường (31 tuổi, trú xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) điều khiển, chạy hướng TP Vinh - Quế Phong (Nghệ An).

Cú đâm mạnh khiến chị Phạm Thị Huê (46 tuổi, ở Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong), cháu Vi Mạnh Hảo (1 tuổi, ở xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu) và chị Lô Thi Minh (36 tuổi, ở xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu) tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn xe tải 38C-011.10 đâm vào xe máy làm ba chú cháu tử vong.

Sau đó ít phút, ba chú cháu Nguyễn Trọng Chính (33 tuổi), Nguyễn Đức Quang (28 tuổi), Yên Văn Tùng (27 tuổi, cùng trú tại xóm Khe Đổ, xã Nghĩa Xuân) đi trên một xe máy đến hiện trường vụ tai nạn trên để xem. Khi ba chú cháu anh Chính, anh Quang, anh Tùng cùng trở về trên một xe máy mang BKS 37X6-6355, cách hiện trường chừng 1km thì gặp xe tải 38C-011.10 do tài xế Dũng điều khiển, nổ lốp trước. Cú nổ lốp làm xe tải 38C-011.10 đâm vào xe máy khiến ba chú cháu anh Chính, anh Quang, anh Tùng cùng tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra hai vụ tai nạn đau lòng trên, ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và đoàn công tác Ban ATGT tỉnh Nghệ An đã tới các gia đình nạn nhân, thăm viếng, động viên và trao tiền hỗ trợ ban đầu cho các gia đình, mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.