Đóng giả là người bị tai nạn giao thông, gã phụ xe giả làm hành khách rồi ''cuỗm'' mất bọc tiền có giá trị trên 6 tỷ đồng.

Ngày 28/2, cơ quan điều tra Công an TP Vinh vừa khởi tố, tạm giam 4 tháng với hai đối tượng Nguyễn Thanh Bình (SN 1984, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh) và Cao Ngọc Dương (SN 1989, trú phường Trường Thi, TP Vinh ) cùng về tội trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Cao Ngọc Dương còn bị khởi tố thêm tội Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, báo VOV đưa tin.

2 đối tượng trộm hơn 6 tỷ đồng trên xe khách. Ảnh: TPO

Theo hồ sơ tại cơ quan Công an, Nguyễn Thành Bình (33 tuổi) là phụ xe của nhà xe Tuấn Thủy, lưu thông tuyến thành phố Vinh - Hà Nội. Do nhiều lần nhận vận chuyển hàng cho một người khách từ Nghệ An ra Hà Nội. Điểm nhận luôn tại một tiệm vàng . Từ đó, Bình nghi ngờ nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Biết chị Phạm Thị Miên sẽ đến gửi hàng nên trước đó một ngày, Bình đã xin nghỉ phép. Đêm 15/2, Bình cùng với Cao Ngọc Dương (27 tuổi) cải trang thành người bị tai nạn và dùng bông dán ở trán, bịt khẩu trang và đeo kính. Khi đã lên xe khách Tuấn Thủy, Bình xin được ngồi ở ghế trước, gần với tài xế. Địa điểm ngồi gần với thùng hàng chứa tiền, báo Tiền phong đưa tin.

Trong lúc nhà xe đang bắt khách dọc đường, Bình lấy chìa khóa đã thủ sẵn mở thùng đồ cuỗm gói hàng rồi xin xuống xe. Sau khi trộm được hàng, cả 2 chia nhau mỗi người một nửa rồi đi 2 hướng.

Số tiền bị trộm lấy mất. Ảnh: TPO

Việc truy tìm thủ phạm vụ trộm đang diễn ra thì đêm 16/2, công an thành phố Vinh và cảnh sát 113 đã ngăn chặn thành công hai nhóm giang hồ mang theo súng đạn và hung khí hẹn thanh toán nhau. Trong số những nghi can bị bắt có Dương cùng tang vật là khẩu AK cưa báng và một khẩu súng tự chế với nhiều viên đạn.

Khám xét nhà Dương, cảnh sát thu được một số lượng ngoại tệ lớn. Dương khai đã cùng Bình thực hiện vụ trộm trên. Hai ngày sau, Bình cũng bị tắt tại thành phố Vinh khi chuẩn bị chạy trốn.

Tại cơ quan điều tra, Bình thừa nhận là chủ mưu vụ trộm trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an TP Vinh tiếp tục làm rõ./.

Nguyễn Hà (tổng hợp theo báo VOV, Tiền Phong)