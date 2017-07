Những người bạn thân thiết như Thanh Duy, Đại Nhân,... cũng đến chung vui.

Chiều 26/7, buổi Thank You Party kết hợp giới thiệu MV mới mang tên Ai khiến em như vậy? của Tronie Ngô đã mang lại không khí ấm cúng nhưng vui nhộn cho nhiều bạn bè đồng nghiệp góp mặt. Đây là ca khúc do chính Tronie tự sáng tác với sự giúp đỡ của nhà sản xuất Daniel Mastro - anh là một trong những Producer/ DJ đầy tài năng trong làng EDM Việt Nam và thế giới, dù đã biết nhau từ tước nhưng phải đến sân chơi Remix 2017 cả 2 mới có cơ hội hợp tác và trở nên thân thiết.

MV Ai khiến em như vậy

Luôn muốn thử thách bản thân với những điều mới mẻ nên Tronie chọn làm việc với một ekip trẻ, hoàn toàn mới. MV với hiệu ứng Motion Graphic (tạm dịch: Đồ họa chuyển động), công nghệ này được rất nhiều nghệ sĩ trên thế giới sử dụng để có được những khung hình đầy màu sắc, đẹp mắt, mới lạ.

Sản phẩm hậu The Remix là món quà mà Tronie muốn gửi đến Tronist (tên fan club của Tronie) vì chưa bao giờ bỏ rơi anh, dù là những khoảng thời gian khó khăn nhất.

Sau khi giới thiệu MV, Tronie sẽ tiếp tục cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc mang tính đột phá hơn.

Đến với buổi họp báo, những người bạn đã từng đồng hành cùng nam ca sĩ trước giờ như Khởi My, Kelvin Khánh, Thanh Duy, Đại Nhân đều góp mặt đông đủ.

Thanh Duy

Đại Nhân

Cặp đôi Khởi My - Kelvin Khánh diện đồ xì teen sánh đôi bên nhau.

MC Minh Xù

Không gian buổi họp báo tràn ngập tiếng cười.

JoongKi