Lễ ăn hỏi cặp đôi Khởi My - Kelvin Khánh vào sáng nay (25/4) được chính nam ca sĩ livestream khiến người hâm mộ vô cùng ngỡ ngàng.

Khởi My - Kelvin Khánh vốn là một trong những cặp đôi tin đồn được fans ủng hộ chuyện yêu đương. Dù dính nhau như sam nhưng cả hai chưa một lần công khai mối quan hệ. Tuy nhiên, Kelvin Khánh vừa bất ngờ livestream đám hỏi với Khởi My vào sáng nay (ngày 25/4).

Theo đó, trong clip, Kelvin Khánh xuất hiện trong bộ vest còn Khởi My khoác chiếc váy trắng nữ tính. Cả hai đã thực hiện các nghi thức của một buổi ăn hỏi. Ngoài ra, mẹ của Khởi My và mẹ của Kelvin Khánh đều có mặt.

Ngay sau đoạn livestream, Kelvin Khánh chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh đám hỏi với Khởi My. Nam ca sĩ còn tag trang cá nhân của Khởi My đồng thời chú thích: “Tôi đã làm được điều mình ấp ủ. I married my brother (Tạm dịch: Tôi đã kết hôn với người anh em của tôi)”.

Sau đó, trang fanpage Khởi My cũng đăng tải hình ảnh nữ ca sĩ bên bạn trai tin đồn kèm chú thích ngắn gọn: “Lên luôn”. Ngoài ra, bạn bè, đồng nghiệp của cặp đôi cũng chia sẻ hình ảnh lễ ăn hỏi.

Khởi My - Kelvin Khánh. Ảnh: FBNV

Kelvin Khánh bất ngờ liveshow thông báo lễ ăn hỏi với Khởi My. Ảnh: FBNV

Khởi My - Kelvin Khánh bên mẹ. Ảnh: FBNV

Khởi My sinh năm 1990, hơn Kelvin Khánh 4 tuổi. Cả hai hợp tác trong nhiều dự án âm nhạc. Ngoài đời, Khởi My và Kelvin Khánh cũng rất thân thiết. Trước đó, dính nghi vấn là một cặp, cả hai đều lên tiếng phủ nhận và khẳng định chỉ là bạn thân.