Ngày 26-2, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2017 tại TP Cao Lãnh, Đồng Tháp với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh dự lễ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2017.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị" của Tháng Thanh niên năm nay, tạo không gian và động lực mới thúc đẩy tuổi trẻ xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đề nghị các cấp bộ đoàn phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của tuổi trẻ; chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy Đảng, lãnh đạo, chính quyền tổ chức đối thoại, trao đổi với các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Qua đó, tạo dựng được hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên thời kỳ mới: xung kích - tình nguyện - sáng tạo - dám dấn thân vào việc mới, việc khó, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước, bằng tinh thần “Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo”.

Ngay sau Lễ khởi động, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham gia trồng cây lưu niệm và khởi công xây dựng sân bóng đá mini dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Đồng Tháp; khởi công tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh.

Cùng ngày, Lễ khởi động Tháng thanh niên đã diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại TPHCM, sau lễ phát động, tất cả các cơ sở Đoàn thành phố đồng loạt ra quân Tháng thanh niên tại địa phương, đơn vị, trong đó tập trung các nội dung trọng tâm xây dựng “Chung cư văn minh – sạch đẹp – an toàn”, “Tuyến hẻm văn minh – sạch đẹp – an toàn”; tập huấn phòng cháy và chữa cháy, thoát hiểm; tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; khởi công các công trình xây dựng nhà tình bạn, nhà tình nghĩa...

Tại Quảng Nam, các đoàn viên thanh niên đã tham gia các hoạt động như tư vấn xuất khẩu lao động cho thanh niên nông thôn, tư vấn sức khỏe sinh sản cho nữ thanh niên công nhân tại Công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ Thăng Bình; dọn vệ sinh dọc bãi biển ở H. Thăng Bình. Trong Tháng Thanh niên năm nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh Quảng Nam căn cứ theo tình hình thực tế của địa phương, đơn vị đăng ký những phần việc cụ thể như tham gia ngày công làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các sân chơi cho trẻ em ở những vùng khó khăn, thực hiện chương trình thắp sáng đường quê, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường ở khu dân cư và các bãi biển.

B.T - T.T