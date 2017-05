Hình ảnh người dân Bắc Kinh vật lộn trong bão cát và ngọn núi lửa ở Indonesia phun trào cột khói đen ngùn ngụt là hai trong số nhiều khoảnh khắc ấn tượng nhất tuần qua.

Giông tố: Mây đen vây kín bầu trời Hong Kong trước một cơn mưa lớn hôm 4/5. Ảnh: AFP.

Tự do: Công nhân tại thủ đô Jakarta của Indonesia đang xây dựng bức tượng Nữ thần Tự do, dựa trên nguyên bản là bức tượng đặt tại New York, Mỹ. Với chi phí khoảng 17.000 USD, giới chức Jakarta hy vọng công trình này sẽ thu hút nhiều khách du lịch đến với thành phố. Ảnh: AP.

Xứ sở tự do: Khoảnh khắc hoàng hôn ở New York, Mỹ với bức tượng Nữ thần Tự do nổi tiếng đứng trên nền trời. Tuần vừa qua đánh dấu lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại New York sau khi chính thức trở thành ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng vào hồi tháng 1 vừa qua. Ảnh: Getty.

Hy sinh: Tuần vừa rồi, quân đội Mỹ lần đầu tiên công bố bức ảnh được chụp từ năm 2013, ghi lại khoảnh khắc nữ quân nhân Hilda Clayton, khi đó 22 tuổi, cùng 4 binh sĩ Afghanistan khác tử nạn do một vụ nổ bất ngờ tại buổi huấn luyện ở Afghanistan do quân đội Mỹ giám sát. Ảnh: Army University Press.

Thời trang: Người phụ nữ đeo khẩu trang do bão cát tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Bão cát là hiện tượng phổ biến ở miền bắc Trung Quốc vào mỗi mùa xuân do những cơn gió từ Nội Mông mang theo rất nhiều bụi bẩn, khiến chất lượng không khí luôn ở mức thấp. Ảnh: Getty.

Cảnh giác: Binh sĩ Pháp canh gác gần tháp Eiffel ở thủ đô Paris, Pháp. Pháp đang thắt chặt an ninh cao độ trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 7/5 giữa hai ứng cử viên cuối cùng là bà Le Pen và ông Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters.

Tỉnh giấc: Núi lửa Sinabung ở Indonesia phun trào lớp tro bụi đen ngùn ngụt. Sinabung là một trong 129 núi lửa đang hoạt động ở Indonesia, quốc gia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương. Ảnh: Getty.

Chiến binh: Khoảnh khoắc chớp nhoáng khi tay đấm Anthony Joshua tấn công đối thủ Wladimir Klitschko bằng một cú knock-out. Ảnh: Reuters.

Di sản chết chóc: Cô bé sử dụng khẩu súng máy từ Thế chiến II tại một triển lãm vũ khí ở St.Petersburg, Nga. Ảnh: AP.

Lễ hội: Các nhà sư tại Hàn Quốc cầm những chiếc đèn lồng sặc sỡ trong một sự kiện mừng lễ Phật đản. Người dân Hàn Quốc đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 9/5 tới nhằm tìm ra người thay thế cựu Tổng thống Park Geun Hye, người đang trong tù và đối mặt với nhiều tội danh nghiêm trọng. Ảnh: Getty.

Thế Long