Chiếc xe chạy ở tốc độ cao lao vào đám đông đi bộ trên Quảng trường Thời đại khiến 1 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương.

Người tái xế điều khiển chiếc Honda sedan màu đỏ bị bắt ngay tại hiện trường. Người này sau đó được xác định là Richard Rojas, 26 tuổi, sống tại quận Bronx, New York, từng làm việc trong lực lượng Hải quân Mỹ. Rojas từng bị bắt giữ do lái xe trong lúc say rượu năm 2008

Video: Khoảnh khắc xe điên lao vào đám đông ở Quảng trường Thời đại

Theo thông tin ban đầu của cảnh sát, nhiều khả năng tai nạn xảy ra do tài xế sử dụng K2, một loại cần sa tổng hợp chứ không có liên quan tới động cơ khủng bố. FBI đang nhập cuộc cùng cảnh sát New York để tiếp tục điều tra về nguyên nhân của vụ việc.

Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer cho biết Tổng thống Donald Trump đã được thông báo về vụ đâm xe và sẽ tiếp tục nhận thông tin cập nhật về vụ việc.

Song Hy (Nguồn: Daily Mail)