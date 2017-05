Đã có tổng cộng 1 người tử vong tại chỗ và 22 người bị thương trong vụ tai nạn do chiếc Honda Accord gây ra.

Vào giờ ăn trưa hôm qua, ngày 18/5/2017, tại ngã tư giữa đường 45 và Broadway thuộc quảng trường Thời đại của thành phố New York, Mỹ, đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng do chiếc Honda Accord màu đỏ mận gây ra. Những đoạn video ghi lại khoảnh khắc vụ tai nạn xảy ra sau đó đã được đăng lên mạng.

Qua đoạn video, có thể thấy trước khi vụ tai nạn xảy ra, ở ngã tư kể trên có rất nhiều người đi bộ. Phần lớn những người này đều là du khách và nhân viên tại các tòa nhà văn phòng gần đó.

Khoảnh khắc vụ tai nạn xảy ra. Ảnh cắt từ video

Bất ngờ, chiếc Honda Accord màu đỏ lao đến với tốc độ cao và đâm thẳng vào đám đông. Chiếc sedan cỡ trung chỉ dừng lại sau khi đâm vào cột điện và bốc cháy.

Hậu quả là 1 người đã tử vong tại chỗ và 22 người bị thương trong vụ tai nạn này. Trong đó, có 3 người bị thương nặng và 4 người nguy kịch.

Chân dung Alyssa Elsman, cô gái tử vong trong vụ tai nạn.

Nạn nhân tử vong là một nữ du khách xinh đẹp có tên Alyssa Elsman. Cô gái 18 tuổi này đến từ thành phố Portage, bang Michigan, Mỹ. Trước khi vụ tai nạn xảy ra, Alyssa đang đi nghỉ cùng gia đình tại New York. Cô em gái 13 tuổi của Alyssa cũng bị thương trong vụ tai nạn này.

Chiếc Honda Accord tại hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ người điều khiển chiếc Honda Accord. Theo nguồn tin ban đầu, người đàn ông điều khiển chiếc Honda Accord là Richard Rojas, 26 tuổi. Người đàn ông này sống tại New York và từng phục vụ trong lực lượng Hải quân Mỹ.

Lực lượng chức năng Mỹ khẳng định đây không phải là một vụ khủng bố. Thay vào đó, nguyên nhân của vụ tai nạn là do Rojas đã say rượu và lái xe. Trước đây, Rojas đã từng 2 lần bị cảnh sát bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say rượu, đó là vào năm 2008 và 2015.

Hiện sự việc vẫn đang tiếp tục được điều tra và làm rõ.