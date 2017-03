Nụ hôn không chỉ đơn thuần là cách thể hiện tình yêu mà nó còn rất có lợi cho sức khỏe, công dụng không khác gì một viên thuốc bổ.

Các nhà khoa học đã chứng minh rằng, nụ hôn có thể khởi động toàn bộ các quá trình sinh lý của cơ thể, giúp tăng cường khả năng miễn dịch, đồng thời giúp hai người cảm thấy gắn kết hơn.

Tốt cho răng miệng

Theo tiến sĩ, nha sĩ Heidi Hausauer, nụ hôn làm tăng lưu lượng nước bọt. Điều này tốt cho miệng, nướu và răng vì nó sẽ loại bỏ các hạt thức ăn còn sót lại.

Ngoài ra, nước bọt còn rửa sạch các vi khuẩn đang bám trên răng và giảm việc tích tụ mảng bám.

Một số chuyên gia còn cho rằng các ion khoáng chất trong nước bọt có thể thúc đẩy quá trình tái tạo men răng ở các tổn thương nhỏ.

Nụ hôn giúp giảm hoóc-môn gây ra sự căng thẳng và tăng cường serotonin -một loại hóa chất giúp duy trì sự cân bằng tâm trạng trong não bộ.

Tăng cường hệ miễn dịch

Tăng cường lưu lượng nước bọt không chỉ giúp vệ sinh răng miệng mà còn giúp tăng cường hệ miễn dịch. Trong miệng chúng ta có hơn 700 loại vi khuẩn khác nhau, không loại nào giống loại nào.

Việc hoán đổi nước bọt trong quá trình hôn giúp cơ thể chúng ta đón thêm nhiều loại vi khuẩn mới từ đối tác.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cơ thể càng có nhiều loại vi khuẩn khác nhau thì khả năng chống chọi với bệnh tật càng cao, đặc biệt là khi loại bệnh đó xuất phát từ loại vi khuẩn giống loại đang sống bên trong chúng ta.

Năm 2014, các nhà khoa học Hà Lan chỉ ra rằng, 10 giây nụ hôn kiểu Pháp có thể trao đổi đến 80 triệu loại vi khuẩn giữa hai người hôn nhau.

Một nụ hôn có thể không đủ để thay đổi hệ vi sinh vật bên trong con người, nhưng các nhà khoa học đã phát hiện rằng các cặp đôi thường xuyên hôn nhau sẽ có hệ vi sinh vật bên trong giống nhau, điều đó có nghĩa là họ chuẩn bị tốt hơn để đối đầu với các loại nhiễm trùng tương tự, tiêu hóa thức ăn cũng tương tự nhau.

Giảm lo âu

Nụ hôn giúp giảm hoóc-môn gây ra sự căng thẳng và tăng cường serotonin - một loại hóa chất giúp duy trì sự cân bằng tâm trạng trong não bộ.

Tác dụng của nụ hôn cũng tương tự như thiền định, chúng giúp giải phóng hoóc-môn oxytocin - được biết đến như là một hoóc-môn tình yêu.

Oxytocin hoạt động như một bộ đệm tâm lý, giúp chúng ta bình tĩnh và gần gũi với đồng loại hơn.

Các chuyên gia cũng cho biết ngoài nụ hôn thì những lời nói mật ngọt hay những cái chạm nhẹ nhàng cũng làm tăng oxytocin. Điều này giúp tăng khả năng nhận biết đó có phải là tình yêu thật sự hay không và tăng sự tin tưởng vào đối phương.

Một nụ hôn dài sẽ khiến bộ não sản sinh ra testosterone - một loại hoóc-môn khiến đàn ông và phụ nữ muốn “lên giường”.

Giảm sự tác động của dị ứng

Tiến sĩ Hajime Kimata, một chuyên gia về dị ứng ở Nhật Bản, người đã giành giải thưởng Nobel khi chỉ ra 30 phút hôn nhau có thể giảm khả năng bị dị ứng như thế nào.

Năm 2006, ông đã thực hiện nghiên cứu trên 24 bệnh nhân với 2 loại dị ứng khác nhau: dị ứng ngoài da và dị ứng mũi. Ông đánh giá các chỉ số của bệnh nhân trước và sau khi hôn bạn đời của mình trong vòng 30 phút dưới nền nhạc nhẹ nhàng của bài hát “My heart will go on” (do ca sĩ Celine Dion thể hiện, bài hát là nhạc phim của bộ phim huyền thoại Con tàu Tinanic).

Các chỉ số đã chỉ ra rằng nụ hôn giúp giảm tác động của dị ứng đến cơ thể, nó như một cách để cơ thể chống lại dị ứng.

Giúp hạ huyết áp

Đôi môi của chúng ta chứa vô vàn mạch máu nhỏ, nụ hôn có thể giúp hạ huyết áp bằng cách làm giãn nở các mạch máu, giúp máu chảy đến các cơ quan quan trọng.

Tiến sĩ, bác sĩ phẫu thuật Ryan Neinstein cho biết: “Khi hôn máu sẽ tập trung ở phần khuôn mặt và giảm ở các phần còn lại của cơ thể vì thế nhu cầu máu về khu trung tâm cũng giảm, giúp giảm huyết áp”.

Làm chậm quá trình lão hóa

Theo tiến sĩ Neinstein, vì nụ hôn giúp gia tăng máu chảy về khu vực mặt nên chúng kích thích việc sản xuất là collagen - một loại protein dồi dào và quan trọng trong cơ thể.

“Để di chuyển đôi môi khi hôn thì cả khuôn mặt cũng phải hoạt động, điều này giúp tăng sự đàn hồi. Các liệu pháp giúp trẻ hóa như yoga, thẩm mĩ cũng hướng đến các bài tập giúp tăng cường collagen. Những nụ hôn mãnh liệt giúp khuôn mặt săc chắc, đặc biệt là vùng dưới của khuôn mặt.

Đốt cháy calo

Nụ hôn có thể đốt cháy 2 đến 6 calo mỗi phút. Nếu hôn dùng lưỡi - nụ hôn phải sử dụng cơ mặt, thì có thể đốt cháy tới 26 calo mỗi phút.

Theo nhà khoa học Andrea Demirjian, chúng ta không thể so sánh lượng calo đốt cháy bởi nụ hôn với calo đốt cháy do tập gym nhưng nó vẫn có công dụng riêng của nó.

Các nhà khoa học cũng cho biết, chúng ta dùng đến 30 cơ khác nhau khi hôn, điều đó giúp đôi má săn chắc hơn.

Tăng khoái cảm tình dục

Nụ hôn nhắc nhở bộ não sản sinh ra các hoóc-môn hạnh phúc như serotonin, dopamine, và oxytocin.

Ngoài ra, bộ não sẽ sản sinh thêm testosterone - một loại hoóc-môn khiến đàn ông và phụ nữ muốn “lên giường”. Hoóc-môn này sẽ xuất hiện trong nước bọt khi nụ hôn sâu và kéo dài.

“Trong nước bọt của nam giới có một lượng lớn testosterone và đây chính là chất kích thích tình dục.

Một nụ hôn kéo dài có thể chuyển testosternone từ người nam sang người nữ, tăng lượng testosterone cho người nữ và giúp cô ấy cũng có ham muốn tình dục”, tiến sĩ Gordon Gallup, nhà tâm lý học trường Đại học Albany lý giải.

Kim Minh (Theo Dailymail)