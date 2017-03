Kẻ gian lắm chiêu trò bán xe gian, còn các chủ tiệm cầm đồ thì ôm cả đống xe máy không chính chủ, chẳng biết giải quyết sao.

Mới đây anh NHM ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.HCM lên mạng đăng tin muốn đổi xe. Vài ngày sau một người xưng tên Hưng gọi cho anh, báo là cũng muốn đổi xe, hẹn đến nhà anh M. gặp nhau để xem xe, thỏa thuận.

Gặp nhau hai bên đồng ý đổi xe. Theo đó, anh M. nhận chiếc Air Blade biển số 59L1-... của Hưng, giao chiếc Liberty và người tên Hưng bù cho anh M. 8 triệu đồng. Hai bên giao xe cùng giấy tờ rồi ra công chứng.

Sau đó anh M. mang xe lên Đội CSGT Công an quận Thủ Đức làm thủ tục sang tên thì nơi đây phát hiện giấy tờ chiếc Air Blade 59L1-... là giấy giả nên giữ xe, chuyển cơ quan điều tra xác minh. Công an xác định xe do một người ngụ phường 13, quận 8 đứng tên sở hữu nhưng người này đã bán nhà chuyển đi đâu không rõ… Hiện công an đang tiếp tục điều tra vụ làm giả giấy tờ xe này.

Nhiều xe máy không chính chủ đang chờ thanh lý tại các tiệm cầm đồ. Ảnh: AN DANH

Đầu tháng 3-2017, Lê Hữu Được ở phường 3, quận Gò Vấp bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó Được lên Facebook rao việc mua bán xe. Cuối tháng 2-2017, Được bán một xe tay ga cho một thanh niên với giá 28 triệu đồng kèm cam kết xe chính chủ, sẽ sang tên cho người mua. Tuy nhiên, người mua xe vừa chạy ra đường đã bị CSGT “vịn”, phát hiện xe xài giấy giả.

Từ chiếc xe này công an phát hiện Được là mắt xích trong đường dây làm giấy tờ giả, tiêu thụ xe gian. Theo đó, sau khi mua xe trôi nổi Được cung cấp thông tin hiệu xe, màu xe, số khung, số máy cho một người tên Quậy (chưa rõ lai lịch) đặt làm giấy tờ giả cho xe với giá từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Trong đường dây tiêu thụ xe bất hợp pháp này, Được giao cho một người tên Trung đi giao dịch, giao xe với giá 200.000 đồng/lần.

Việc công an xiết xe gian, xe không chính chủ đang gây hiệu ứng tốt nhưng cũng làm các chủ tiệm cầm đồ méo mặt. Nhiều tiệm ôm cả trăm xe không giấy tờ, giấy tờ giả, mua bán qua nhiều đời chủ nhưng không sang tên. Một chủ tiệm cầm đồ trên đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp) cho biết: “Cầm xe mà không biết rõ nguồn gốc dễ gặp rủi ro, đụng đến pháp luật nhưng nhiều khi cả nể đám giang hồ, không dám từ chối, giờ đang tìm cách bán tháo”.

Cách mà người chủ này cho biết là bán xe rẻ hơn giá thị trường từ 30% đến 50% cho những người túi tiền eo hẹp. Bên mua đồng ý không sang tên, cứ cầm cà vẹt (không rõ thật hay giả) mà chạy. Gặp công an thì tự mà xử lý…