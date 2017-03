Dù có kích thước khổng lồ, việc trăn gấm nuốt chửng một người đàn ông trưởng thành ở Indonesia vẫn khiến nhiều người cảm thấy khó tin.

Một nông dân người Indonesia mới đây bị một con trăn dài 7 mét nuốt chửng, thi thể anh này chỉ được tìm thấy khi dân làng rạch bụng con vật. Người đàn ông 25 tuổi nhiều khả năng bị con trăn tấn công khi đang thu hoạch dầu cọ gần ngôi làng ở phía tây Sulawesi.

Theo các chuyên gia, những con trăn gấm dài cỡ 7 m như trong trường hợp này rất khỏe. Chúng có thể cuộn mình quanh cơ thể nạn nhân và siết chặt, giết chết cả những người đàn ông trưởng thành bằng cách làm họ ngạt thở hoặc khiến tim ngừng đập.

Rất có thể con trăn này đã quấn nhiều vòng xung quanh người đàn ông rồi siết chặt, khiến nạn nhân không có cơ hội kháng cự. Dân làng cũng kể rằng họ nghe thấy tiếng la hét phát ra từ phía rừng cọ vào đêm hôm người đàn ông mất tích.

Tuy nhiên, con trăn sẽ gặp một số khó khăn trong việc nuốt người đàn ông này. Trăn không xé xác con mồi mà thường nuốt chửng toàn bộ. Hàm của chúng nối liền với những dây chằng rất linh hoạt, cho phép chúng há to hết cỡ để nuốt gọn con mồi lớn. Trong quá trình đó, xương của con mồi thường bị gãy bởi lực ép lớn từ hàm trăn.

"Yếu tố này khiến trăn rất khó nuốt chửng người, vì xương vai người không hề dễ vỡ", Mary-Ruth Low, nhà bảo tồn và nghiên cứu của tổ chức Wildlife Reserves Singapore kiêm chuyên gia về trăn gấm, cho biết.

Tuy nhiên, con trăn này có kích thước rất lớn và nhiều khả năng nó đã vượt qua được giới hạn của cơ hàm để nuốt chửng người đàn ông vào bụng mà không gặp quá nhiều khó khăn.

Dù trăn gấm, loài rắn dài nhất thế giới, thường tấn công con người trong quá khứ, các chuyên gia vẫn không dám chắc về khả năng tiêu hóa một người đàn ông trưởng thành của chúng. "Loài trăn chủ yếu ăn động vật có vú", Low nói. Đôi khi, chúng có thể ăn các loài bò sát, kể cả cá sấu.

Theo Low, trăn gấm thường ăn chuột và những động vật nhỏ khác. Nhưng một khi đạt tới kích thước nhất định, chúng gần như không để tâm tới những con chuột nữa vì lượng calo không đáng giá. Về cơ bản, chúng có thể chọn con mồi to ngang với mình như lợn hoặc thậm chí cả bò.

Trong vài trường hợp, loài trăn có thể không nhắm chuẩn kích thước con mồi. Năm 2005, một con trăn Miến Điện cố nuốt chửng cả con cá sấu. Nó bị vỡ bụng trong lúc ăn và cả hai con vật cùng chết. Xác của chúng được các kiểm lâm viên ở bang Florida, Mỹ, tìm thấy sau đó.

Nếu không tìm thấy miếng mồi phù hợp, con trăn có thể sống sót qua thời gian dài dựa vào động vật nhỏ cho đến khi phát hiện mục tiêu đủ lớn. Tuy nhiên, con người không phải thức ăn phổ biến của chúng.

Năm 2002, một cậu bé 10 tuổi ở Nam Phi bị trăn nuốt chửng, nhưng rất hiếm khi loài trăn nuốt chửng một người đàn ông trưởng thành như ở Indonesia.

Thời nay, các vụ trăn tấn công người rất hiếm hoi và phần lớn xảy ra do con vật tìm cách tự vệ. Theo chuyên gia về rắn Nia Kurniawan ở Đại học Brawijaya của Indonesia, loài trăn rất nhạy cảm với rung động, tiếng ồn và nhiệt từ ngọn đèn, do đó chúng thường tránh những nơi có người ở. Nhưng chúng vẫn cần nơi săn mồi. Có thể người đàn ông Indonesia không gặp may khi cánh đồng của anh từng là một khu rừng và anh lọt vào bụi rậm, nơi con mồi của trăn cư trú.

Trăn gấm (Python reticulatus) là loài rắn dài nhất thế giới với độ dài hơn 10 m. Con dài nhất hiện nay đang được nuôi nhốt ở Kansas, Mỹ và đạt kích thước 7,6 m năm 2011. Trăn gấm sống trong rừng, rất sợ người và hiếm khi lộ diện. Chúng thường được xem như vật hiến tế ở nhiều nơi thuộc Indonesia.