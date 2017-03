Trước khi cưới anh có tặng tôi một bó hoa hồng nhân ngày 8/3, tôi rất vui. Sau đó anh nói hôm đấy mang tặng người yêu cũ nhưng người ta không nhận nên tặng tôi.

Tôi 28 tuổi, ở Hà Nội, kết hôn được gần 2 năm. Chồng là kỹ sư, đi làm công trình, cách một hai tháng mới về nhà. Chồng tôi là người hiền lành, hòa đồng theo nhận xét của mọi người. Chúng tôi yêu nhau một thời gian ngắn và đi đến quyết định kết hôn mặc dù cũng chưa yêu nhau nhiều lắm. Khi yêu nhau tôi đã biết về quá khứ không mấy tốt đẹp của anh. Anh chơi cá cược, bài bạc lúc đi học nên ra trường muộn do không tập trung học. Hơn nữa do cá cược nên gia đình phải vay nợ ngân hàng đến lúc cưới tôi vẫn chưa trả xong vì gia đình cũng không có điều kiện. Bạn bè và gia đình tôi đều không đồng ý mối quan hệ này vì sợ lấy xong tôi sẽ khổ. Tôi vẫn tin anh sẽ thay đổi nên quyết định kết hôn.

Mới lấy tôi cũng khá thất vọng về mấy chuyện của anh. Cưới xong anh làm công trình ở cách Hà Nội 200 km, muốn tổ chức báo hỷ nên tôi vào đó. Hôm ấy anh uống say, mọi người cơ quan về hết, tôi đành chở anh về khách sạn cách 6 km bằng xe máy. Lúc về khách sạn rồi cả đêm cũng không được ngủ yên vì anh thần kinh yếu, khi say là nói năng và hành động mất kiểm soát. Sau đó vài lần anh uống say như vậy nhưng hiện tại gần như không uống rượu bia do muốn có em bé. Tôi cũng buồn vì anh em ở nhà nội có vẻ không tôn trọng anh do quá khứ trước đây của anh. Ở nhà ngoại thì khác, mọi người đều quý mến và tôn trọng tôi nên họ cũng đối xử như thế với anh. Thời gian đầu tôi cũng buồn nhưng hiện tại anh cũng khá hơn, dần lấy lại tiếng nói ở nhà nội, ít uống rượu bia và cũng không cá cược, cờ bạc nữa.

Thỉnh thoảng chúng tôi cũng cãi nhau mặc dù ở xa. Trước khi cưới anh có tặng tôi một bó hoa hồng nhân ngày 8/3, tôi rất vui. Sau đó anh nói hôm đấy mang tặng người yêu cũ nhưng người ta không nhận nên tặng tôi. Khỏi phải nói tôi đã giận như thế nào. Hôm sinh nhật cô người cũ, anh ở cạnh tôi nhưng lại gọi điện chúc mừng người ta, tôi cũng thấy bình thường vì chẳng có gì phải tức hay ghen, bởi đó là quá khứ rồi, họ hỏi thăm nhau cũng chẳng vấn đề gì, chỉ có điều sinh nhật tôi anh lại không nhớ. Tôi rất tức và không thể chấp nhận được. Vì chuyện đó nên tôi không thấy tôn trọng và dần mất hết cảm xúc với anh ngay cả khi 2 vợ chồng gần gũi. Không biết có phải do tôi suy nghĩ trẻ con quá hay không?

Theo VnExPress