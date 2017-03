Hầu hết các quán bia đều có một ông công an đứng đằng sau… thì liệu câu chuyện dân nhờn luật có bao giờ hết.

Chủ tịch Hà Nội cuối tuần trước đã đưa ra một thông tin không mới vì nhiều người đã biết từ lâu maf chỉ lo các nhà quản lý không nhìn ra, đó là “lợi ích nhóm” liên quan đến việc lấn chiếm vỉa hè. Ông Chung đã thẳng thắng nói rằng, hầu hết các quán bia ở Hà Nội đều có một ông công an đứng sau. Thậm chí, các bến bãi trông giữ xe cũng do các vị lãnh đạo phường, quận “bảo kê” vì đó đều do anh em, họ hàng, quen thân của các vị đó "thầu".

Người đi bộ giữa lòng đường, vỉa hè dành để trông xe - chuyện không lạ ở Hà Nội.

Nhóm lợi ích đối với các vỉa hè ở thành phố Hà Nội đã chính thức được lãnh đạo thành phố công khai chứ không còn là nghi ngờ, phỏng đoán nữa.

Bây giờ thì người dân đã có câu trả lời rõ ràng, vì sao lâu nay cứ hết đợt ra quân này đến đợt ra quân khác để dẹp tình trạng lấn chiếm vỉa hè trái phép đều thất bại, đâu lại vào đấy, như “bắt cóc bỏ đĩa”…

Các đợt ra quân dẹp vi phạm lấn chiếm vỉa hè không hiệu quả là đúng thôi, bởi có ai lại cầm dao chặt vào tay chân mình, hoặc hất đổ nồi cơm của chính mình bao giờ. Bao nhiêu năm qua, vỉa hè là “chùm khế ngọt” của một nhóm người, biết đấy mà chả ai làm được gì. Những người này được rất nhiều thứ, có chăng cái mất là văn hóa của một thành phố văn minh – đó là cái mất lớn nhất nhưng lại là cái chung, chẳng của riêng ai nên cũng chẳng ai tỏ ra mảy may hối tiếc.

Người ta vẫn bảo dân mình nhờn luật, sống trên luật hoặc coi thường pháp luật…. Vậy vì đâu nên nỗi? Vì sau mỗi quán bia, sau mỗi bãi trông xe… đều có một người nhân danh bảo vệ pháp luật “chống lưng” bảo lãnh thì liệu còn ai coi pháp luật là thượng tôn nữa.

Hà Nội hôm nay trở nên nhếch nhác, xấu xí là do ai? Nói như Chủ tịch Nguyễn Đức Chung thì đó là do mấy ông bà bán hàng mà ra và không thể tiếp tục để họ làm thành phố thêm nhếch nhác nữa. Nói vậy, không phải tất cả lỗi đều do các ông bà này gây nên. Bởi nếu không được phép thì chẳng ông bà nào dám bán hàng nếu bị xử phạm nghiêm, bị tịch thu hết hàng hóa, dụng cụ khi vi phạm lấn chiếm vỉa hè trái phép.

Lãnh đạo TP Hà Nội đã nhìn ra bản chất vấn đề. Vậy còn TP HCM thì sao? Sau đợt ra quân rầm rộ của Phó Chủ tịch Quận 1 Đoàn Ngọc Hải, nhiều người vẫn chưa có niềm tin vững chắc rằng quận 1 sẽ thành công, rằng quận 1 sẽ trở thành một Singapore trong lòng thành phố… bởi không biết TP HCM có những “thế lực ngầm” chống lưng cho những vi phạm lấn chiếm vỉa hè như Hà Nội không?

Khi lợi ích nhóm được một nhóm người thực thi pháp luật “bảo hộ” thì cho dù nó ngang nhiên, công khai khiến nhiều người bức xúc cũng trở nên khó dẹp bỏ. Chuyện vỉa hè, lề đường bị lấn chiếm, người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường, và đã xảy ra không ít tai nạn thương tâm, thậm chí mất cả mạng người nhưng tình hình không có gì thay đổi. Và lý do thì giờ đây ai cũng đã biết.

Hà Nội đã “bắt được bệnh”, tìm ra căn nguyên lấn chiếm vỉa hè. Giờ đây rất cần một “bàn tay sắt”, một sự tuân thủ nghiêm túc từ chính những cán bộ cơ sở, từ những người hành pháp thì mới mong bộ mặt đô thị có sự thay đổi!/.

Vũ Hạnh/VOV.VN