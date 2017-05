Các bệnh nhân đã trở thành nạn nhân trong tay những kẻ đồi bại khoác áo bác sĩ, điều dưỡng, y tá.

Ngày 8-5, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM nhận được trình báo từ chị N. (27 tuổi, ngụ Thủ Đức) về việc chị bị nam điều dưỡng Nguyễn Đình L. (32 tuổi) có hành vi xâm hại tình dục khi rửa vết thương cho chị. Ngày 9-5, Công an quận Thủ Đức xác nhận nam điều dưỡng có hành vi quấy rối tình dục nhưng không xử lý hình sự do chị N. có đơn bãi nại và từ chối giám định.

Những vụ việc tương tự, khoác lên chiếc áo của ngành y và trục lợi niềm tin của người bệnh để rồi có hành vi bất chính không phải là câu chuyện hiếm thấy trên thế giới. Nhưng kết cục của những kẻ vi phạm đạo đức nghề y này là đều phải trả giá trước pháp luật.

98 tuổi cũng không tha

Tháng 1-2014, bang California (Mỹ) chấn động với vụ án ngược đãi và quấy rối tình dục người già đầy tai tiếng. Hai điều dưỡng viên gốc Philippines đã bị cáo buộc có hành vi đồi bại với một nữ bệnh nhân 98 tuổi, bị đột quỵ liệt giường.

Hai điều dưỡng này đều 43 tuổi, tên Russel Torralba và Alfredo Ruiz, được gia đình nạn nhân thuê để chăm sóc bà tại nhà ở San Diego (California). Hành vi của hai tên này đã bị camera giám sát ghi lại mà mãi sau gia đình nạn nhân mới phát hiện. Trong video, Torralba và Ruiz có hành động quan hệ đồng giới trước mặt bà cụ. Một kẻ đã để bộ phận sinh dục lên tay bệnh nhân và hôn lên mặt bà trong khi bà nằm bất động trên giường. Theo đơn kiện của Ủy ban Đăng ký điều dưỡng, gia đình nạn nhân phát hiện hành vi đồi bại đã xảy ra ít nhất năm lần trong khoảng thời gian từ ngày 27-2 tới 11-3-2011. Luật sư William Berman cho biết đây là trường hợp ngược đãi người già kinh khủng nhất ông từng chứng kiến trong suốt 15 năm hành nghề.

Cũng qua luật sư Berman, hai điều dưỡng được thuê qua một công ty có tên Giải pháp chăm sóc tại nhà AMS, vốn chưa đăng ký dịch vụ điều dưỡng ở Ủy ban Y tế Công cộng California. Theo Balitang America, Torralba đã được đào tạo ở trường điều dưỡng Lorma tại ĐH San Ferrnando trong khi Ruiz đã tốt nghiệp ĐH Cebu ở Philippines. Torralba đã bị tước giấy phép hành nghề điều dưỡng trước đó vì lơ là trong việc chăm sóc một bệnh nhân lớn tuổi.

Khi chưa bị kiện, Torralba đã kịp trốn sang Canada. Vào tháng 1-2014, hắn bị lực lượng chức năng Canada bắt giữ. Bấy giờ hắn đang chăm sóc cho một cậu bé bị tật nguyền ở Vancouver. Ariela Deicas, cháu gái của nạn nhân, rất sốc khi biết tin. “Trái tim tôi tan nát khi nghĩ tới chuyện hắn có thể đã làm với đứa bé này” - cô Deicas nói. Tại Mỹ, hai nam điều dưỡng đã bị cáo buộc “điều dưỡng ngược đãi người già trong tình huống có thể gây tổn hại tới cơ thể” và “có hành vi đồi bại với một người phụ thuộc vào điều dưỡng”. Hai kẻ này bị kết án lên tới 11 năm tù giam.

Paul Patrick Serdula bị kết án chung thân trong phiên tòa ngày 11-4-2011. Ảnh: AJC

Một điều dưỡng Philippines có hành vi bất chính với bệnh nhân đột quỵ 98 tuổi. Ảnh chụp từ video giám sát

Gây mê, sàm sỡ cả trăm bệnh nhân

Nếu điều dưỡng Torralba và Ruiz lợi dụng tình trạng nạn nhân vì bệnh mà không thể cử động thì một y tá gây mê đã tranh thủ khi bệnh nhân mê man bất tỉnh để giở trò đồi bại. Thế nhưng kẻ này không bị camera giám sát tố cáo mà… chính hắn đã quay lại bằng chứng phạm pháp. Hắn không chỉ giở trò với một người mà có đến… 19 nạn nhân.

Paul Patrick Serdula, 48 tuổi, là y tá gây mê làm việc tại một phòng nha ở Marietta và nhiều cơ sở khác khắp khu vực đô thị Atlanta, bang Georgia (Mỹ). Một phụ nữ tình cờ vào nhà vệ sinh ở phòng nha đã phát hiện có một chiếc điện thoại gắn vào bên dưới bồn rửa, ống kính hướng về phía bồn cầu. Serdula lập tức bị bắt vì tội quay lén vào ngày 18-11-2009. Không lâu sau đó, hắn trả tiền bảo lãnh để được tại ngoại.

Khi tiếp tục rà soát nội dung trong điện thoại của Serdula, cảnh sát hạt Cobb phát hiện thêm nhiều video quay lại cảnh tên này sờ soạng hoặc tấn công tình dục những phụ nữ đang được gây mê ở nhiều bệnh viện khác nhau. Ngày 23-11-2009, Serdula bị bắt lại. Cảnh sát hạt Cobb Joe Hernandez cho biết việc điều tra sau đó rất khó khăn vì nhiều nạn nhân không hề biết mình đã bị xâm hại và con số 19 người, theo cảnh sát Hernandez, có thể còn khác xa so với sự thật. Ông Hernandez dự đoán phải đến hơn 100 người đã qua tay hắn.

Serdula bị tước giấy phép hành nghề ngay sau khi bị bắt. Cơ quan chức năng cho biết hắn không làm việc riêng cho một bác sĩ nào mà là một nhân viên hợp đồng làm việc tạm thời ở nhiều nơi, cho bất cứ cơ sở cung cấp dịch vụ y tế nào thuê hắn. Fox News dẫn lời cảnh sát cho biết đó là cách hắn tiếp xúc được với nhiều bệnh nhân khắp khu vực Atlanta.

Trong phiên tòa ngày 11-4-2011, thẩm phán Reuben Green đã đưa ra kết luận sau 30 phút xem xét các bằng chứng. Serdula bị tuyên bố có tội với 34 cáo buộc, bao gồm tấn công tình dục người phụ thuộc, sàm sỡ trẻ em và lén quay phim trái phép. Ít nhất một nạn nhân của Serdula chưa tới 16 tuổi. Một người thành đạt, sở hữu một chiếc xe Corvette, một chiếc BMW và nhiều nhà cửa, đất đai ở Marietta và TP Panama, Florida giờ đây phải đối mặt với án tù chung thân, cộng thêm 25 năm tù.

Làm việc trong lĩnh vực chăm sóc y tế, những kẻ phạm pháp trên có điều kiện và lý do chính đáng tiếp xúc với thân thể nhiều người. Trong các trường hợp trên, bệnh nhân và gia đình bệnh nhân hoàn toàn tín nhiệm vào chiếc áo y tá/bác sĩ/điều dưỡng của những kẻ đó mà ký thác chính mình và người nhà vào tay chúng, không biết lòng tin đó sẽ bị lợi dụng và phản bội. Đây là những trường hợp mà nạn nhân dám đứng ra tố cáo hoặc có bằng chứng để đưa kẻ phạm tội ra trước vành móng ngựa nhưng 90% nạn nhân các vụ tấn công tình dục không bao giờ dám nói ra.

Sờ ngực để… tìm vị trí tim

Tháng 7-2015, Tòa án Tối cao Singapore thụ lý đơn kháng cáo của BS Winston Lee Siew Boon, 71 tuổi. Ông này đã bị tòa án cấp dưới phán án 10 tháng tù giam vì hai lần có hành vi quấy rối tình dục trong khi khám cho bệnh nhân, Strait Times đưa tin.

Theo lời khai của bệnh nhân nữ, tháng 6-2011, cô lần đầu tới gặp bác sĩ vì bị nôn mửa và đầy hơi. Khi cô khai có triệu chứng đau ngực, vị bác sĩ 40 năm kinh nghiệm này đã luồn tay vào dưới áo ngực và bóp ngực cô. Thế nhưng trong lần đầu bị xâm hại cơ thể, cô này đã bỏ qua vì tin lời giải thích của bác sĩ rằng đó là cách ông chỉ ra… vị trí tim. Bốn tháng sau, khi cô tới khám vì bị đau họng, BS Lee đã lặp lại hành vi sàm sỡ. Đến lúc này cô mới nhận ra “chỉ vị trí tim” chỉ là cái cớ để vị bác sĩ này giở trò sàm sỡ. Cô quyết định khai báo cảnh sát sau khi tham khảo ý kiến sếp của mình và một bác sĩ nữ khác.

Trong suốt quá trình xét xử, BS Lee một mực khẳng định ông đặt tay lên xương ngực nữ bệnh nhân để chỉ cô vị trí có thể xảy ra đau ngực. Tòa án Tối cao Singapore nhận thấy sự “gian xảo” của bác sĩ trong việc ngụy trang hành vi đồi bại dưới lớp vỏ khám bệnh. Xét thấy lời khai hoàn toàn nhất quán của nạn nhân, tòa đã bác đơn kháng cáo của Lee và phạt ông này 10 tháng tù giam. “Bị cáo đã xúc phạm danh dự nạn nhân hơn một lần trong khi thực hiện nhiệm vụ cao quý và chuyên nghiệp của một bác sĩ. Bị cáo rõ ràng đã lợi dụng niềm tin của nạn nhân vào tư cách bác sĩ của bị cáo” - thẩm phán Chan Seng Onn tuyên bố khi kết án.