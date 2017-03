"Khi mà chế độ "mẫu hệ" dần phục hồi và hiện diện trong mái ấm gia đình. Cánh mày râu chỉ biết âu sầu câm nín chấp nhận thực tại phũ phàng thôi...".

Nếu bạn nghĩ phụ nữ đã hết thời đòi "bình đẳng giới" và luôn phải chịu cảnh "dưới trướng" của cánh đàn ông, thậm chí không còn được tự do làm những chuyện "bé bé con con" theo ý mình như tụ tập chị em ăn no nhậu say một bữa cho thỏa thích, thì bạn đã sai lầm. Không tin thì nhìn vào bức ảnh dưới đây để thấy, chế độ mẫu hệ, nữ quyền lại lên ngôi trong năm 2017 này.

Liệu chế độ mẫu hệ lại lên ngôi trong năm 2017? (Ảnh: Facebook)

Bức ảnh còn đi kèm với tiêu đề hài hước như sau: "Khi mà chế độ "mẫu hệ" dần phục hồi và hiện diện trong mái ấm gia đình. Cánh mày râu chỉ biết âu sầu câm nín chấp nhận thực tại phũ phàng thôi í".

Ngay lập tức, bức ảnh nhận được rất nhiều người quan tâm trên mạng xã hội. Đa số mọi người đều cảm thấy bức ảnh kia dù có phần hơi trái ngược với thực tại, nhưng mang tính giải trí rất cao, bởi cảnh ba bà vợ ngồi nâng ly với nhau trong khi, ơ kìa, đằng kia ba anh chồng phải bồng con cho vợ mình "vui chơi" với vẻ mặt không thể sầu thảm hơn.

Trích bình luận của một chị có nickname V.A chia sẻ sau khi xem xong bức ảnh trên: "Đó, các ông nhìn đi, khi chị em chúng tôi đã muốn vùng lên thì có mà khép nép ẵm con ngồi một chỗ thôi đấy nhé! Chứ chúng tôi chỉ biết đẻ và làm việc nhà thì các ông lại bảo chúng tôi yếu đuối, không dám làm gì mỗi khi các ông cáu giận, nhậu nhẹt chơi bời!".

Bức ảnh kèm tiêu đề thu hút rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng (Ảnh: Facebook)

Bình luận này thu hút khá nhiều chị em đồng thuận, quả thật, các bà vợ ở nhà chỉ biết quanh quẩn làm chuyện bếp núc nên các anh chồng cho rằng vợ mình "lành tính", lấy chuyện nội trợ làm sự nghiệp "sinh tồn", nên không thể nào ham thích chơi bời hay có nhu cầu tham gia vào những cuộc vui trên bàn nhậu với chị em bè bạn.

Nhưng khi "cơn thèm" trỗi dậy, chỉ cần vợ muốn thì ông chồng nào dám cản. "Chớ nên xem thường cơn thịnh nộ của các bà vợ, các anh không biết chuyện khủng khiếp nào có thể xảy ra đâu", chị V.A nói thêm.

Nhưng đó chỉ là khía cạnh của chị em nói, còn cánh đàn ông, họ nói gì?

"Xin lỗi, đấy là mấy ổng ăn uống no say hết rồi, nhưng thấy tội vợ bồng con mỏi tay nên kêu vợ vào ngồi ăn thôi." – một anh có tên A.D sẻ chia góc nhìn của mình.

Bình luận trên nghe có vẻ cũng hợp lý và hợp ý nên các anh đàn ông lại thi nhau ủng hộ quan điểm này. Họ gật gù đồng ý và cho biết thêm rằng, nhìn ảnh vậy thôi chứ thời đại nữ quyền đã trôi xa rồi, giới đàn ông bây giờ mới là "bá chủ" trong mỗi gia đình nhỏ của chính mình. Bình thường ở nhà, chị em có mắng nhiếc cũng không sao, bởi các ông thương vợ nên nhịn. Chứ một khi đã ngồi vào bàn với anh em, quây quần bàn chuyện "quốc gia đại sự", "chính trường Âu Mỹ" thì các chị chỉ biết bồng con mà nói chuyện làm đẹp với nhau, sao mà dám vùng lên.

Hai phe ai cũng cố bảo vệ "quyền lợi" của chính mình, may mắn thay dù tranh luận xảy ra nhưng không ai nặng lời, không có cảnh "sứt mẻ". Bởi ai cũng biết, người bạn đời và hạnh phúc gia đình là tối quan trọng. Chẳng phải trong mỗi gia đình mà vợ chồng yêu thương, đùm bọc lẫn nhau thì chuyện vợ có ngồi chăm con cho chồng ăn uống với anh em chiến hữu hay chồng ẵm con cho vợ "tám chuyện" vui vẻ bên chị em bạn dì cũng… chả thành vấn đề đúng không nào?

