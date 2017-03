Sau hàng loạt sự cố về trọng tài, VPF thành lập “Ban Giám sát” can thiệp vào việc phân công trọng tài. Vừa bắt tay vào việc, hai bên va đập ngay việc đưa “thái tử” Nguyễn Trọng Thư vào làm nhiệm vụ.

Theo một thành viên ban tổ chức giải V-League 2017, “Ban Giám sát” việc phân công trọng tài đã phản biện lại danh sách các trọng tài điều hành vòng 9 và 10 V-League với đề nghị không sử dụng trọng tài Nguyễn Trọng Thư. Thế nhưng danh sách này vẫn được Ban Trọng tài bảo lưu và được VFF thông qua do Tổng Thư ký Lê Hoài Anh ký.

Khi quyền lực mềm của VPF bị vô hiệu hóa

Tại phiên họp thứ bảy nhiệm kỳ II, HĐQT Công ty VPF đã đi đến quyết định thành lập “Ban Giám sát” trọng tài cùng phối hợp với Ban Trọng tài để tạo sự công bằng và công khai hơn trong công tác quản lý, phân công trọng tài làm nhiệm vụ V-League. Ban trên gồm Phó Chủ tịch HĐQT VPF Phạm Ngọc Viễn, Tổng Giám đốc VPF Cao Văn Chóng, Trưởng Ban tổ chức V-League Nguyễn Minh Ngọc và một thành viên Ban Trọng tài (trưởng hoặc phó ban). Ban này sẽ phản biện và góp ý trong việc phân công trọng tài ở từng vòng đấu mà Ban Trọng tài sẽ trình lên VFF.

Quyết định trên được HĐQT VPF thông qua có sự chấp thuận của Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn (trực tiếp phụ trách về giải chuyên nghiệp và công tác trọng tài). Tuy nhiên, khi triển khai thì ngay việc phân công, đánh giá trọng tài làm nhiệm vụ từ vòng 9 V-League của “Ban Giám sát” do VPF thành lập đã bị vô hiệu hóa. Ban này kiên quyết không đồng ý việc phân công trọng tài Nguyễn Trọng Thư (người cầm còi trận đấu xảy ra sự cố giữa TP.HCM - Long An và cũng là người công khai phát biểu kêu gọi các trọng tài nội tẩy chay nếu mời trọng tài ngoại điều hành giải) nhưng Ban Trọng tài đã bất chấp và trình lên VFF danh sách phân công có trọng tài Thư làm nhiệm vụ và đã được VFF phê duyệt.

Điều này cũng đồng nghĩa với “công thức” mới trong việc phân công trọng tài mà HĐQT VPF thông qua với sự chứng kiến của lãnh đạo VFF đã bị chính Ban Trọng tài vô hiệu hóa dễ dàng. “Ban Giám sát” trọng tài mà VPF thành lập với những quan chức cỡ lớn nhưng hoàn toàn “đứng hình” với vai trò mới của mình.

Cuộc họp HĐQT VPF gần nhất quyết định thành lập “Ban Giám sát” việc phân công trọng tài nhưng bắt tay vào việc thì ban này bị “qua mặt”. Ảnh: HUY PHẠM

"Ban Giám sát" phân công trọng tài loại trọng tài Thư nhưng Ban Trọng tài vẫn phân công từ vòng 9 và đã được VFF thông qua. Ảnh: CTV

Đúng-sai từ công tác phân công trọng tài

Như chúng tôi từng phản ánh, ngay khi VPF thành lập “Ban Giám sát” việc phân công trọng tài, việc lãnh đạo cấp cao của VFF đồng ý thông qua thành lập ban trên là sai với quy chế và điều lệ của VFF dựa trên tinh thần và những quy định của FIFA. Đó là việc phân công trọng tài phải do Ban Trọng tài chịu trách nhiệm và quyết định chứ không có sự can thiệp khác từ bên ngoài, dù đó là công ty tổ chức giải chuyên nghiệp do VFF có cổ phần tham gia.

Nhưng sự tréo ngoe của bóng đá Việt Nam là lâu nay Ban Trọng tài phân công trọng tài cũng không đúng với nguyên tắc hoạt động của mình. Suốt 12 năm qua VFF còn có một bộ phận đó là phòng Điều hành trọng tài giao cho người không có chuyên môn nhưng lại là nơi tư vấn chuyên môn trọng tài cho Ban Tổng thư ký VFF - đứng đầu là Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Vì thế, ông Nguyễn Văn Mùi là trưởng Ban Trọng tài nhưng giới bóng đá đều biết ông Mùi cũng chỉ là một mắt xích liên quan đến mối liên hệ của phó chủ tịch phụ trách trọng tài và V-League với trưởng phòng Điều hành trọng tài và cả các đội bóng thân cận.

Khi VPF lập “Ban Giám sát” việc phân công trọng tài thì nhiều người cười thầm vì đó là kiểu đối phó với dư luận. Ngay cả ông phó chủ tịch phụ trách chuyên môn tham gia trong HĐQT VPF khi ấy cũng bình thản với quyết định trái luật nhưng cứ để ban hành. Đến nay thì ai cũng vỡ lẽ việc có thêm ban này ban nọ hay thêm tai mắt phản biện trong việc phân công trọng tài thì cuối cùng cũng không thể qua “nút chặn” phòng Điều hành trọng tài. Phòng này được giao cho người không có chuyên môn “ôm” luôn cả công tác đào tạo trọng tài.Ban Trọng tài biết quyền lực nằm ở đấy nhưng cũng nín thinh chịu trận.

Công tác trọng tài Việt Nam lâu nay cứ “phú quý giật lùi” và gây mất niềm tin. Nó biến cả những quyết định với nhiều quan chức VPF dồn vào một ban nhưng ai cũng “đứng hình” là vì thế.