Ngày 13-3, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đã tặng giấy khen cho tập thể Công an huyện Hoài Nhơn về thành tích xuất sắc sau cuộc truy nóng nhóm trộm hiệu vàng Kim Khánh ở thôn Ca Công, xã Hoài Hương.

Như Báo CAND đã đưa tin, rạng sáng ngày 10-3, kẻ gian phá khóa đột nhập vào hiệu vàng Kim Khánh trộm cắp 5 chỉ vàng 24K và 100 lượng vàng 18K, có tổng giá trị hơn 2 tỉ đồng.

Nghe tiếng động bất thường, chủ nhân hiệu vàng là bà Võ Thị Khánh, 53 tuổi rời phòng ngủ xuống tầng trệt kiểm tra và hô hoán, nhưng kẻ trộm đã kịp thời tẩu thoát.

Nghi can thứ nhất bị bắt giữ và cuộc khám nghiệm tại hiện trường.

Mặc dù vấp phải không ít khó khăn khi khám nghiệm hiện trường và thu thập các chứng cứ tài liệu có liên quan, nhưng các trinh sát hình sự, điều tra viên Công an huyện Hoài Nhơn đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy nóng.

Với sự hỗ trợ tích cực của Công an huyện Long Thành và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, đến 21h đêm hôm đó, hành tung nghi can thứ nhất trong nhóm trộm đã lộ diện.

Sau khi bị bắt giữ tại nhà riêng cùng với một số vàng và công cụ, phương tiện gây án, nghi can Nguyễn Tiến Thiện, 27 tuổi, trú ở ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành (Đồng Nai) khai nhận ngày 6-3 đã cùng hai đối tượng khác thuê xe ô tô ngược ra miền Trung để trộm cắp tài sản.

Sau khi phá khóa cửa hiệu vàng Kim Khánh, Thiện cùng động bọn mở tủ kính lấy trộm số vàng nêu trên, nhưng đã sa lưới sau hơn 18 giờ gây án.

Hữu Toàn