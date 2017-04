Chiều 4-4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức trao thưởng cho Ban chuyên án 126B do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh chủ trì đã triệt xóa thành công đường dây cá độ bóng đá lên tới 900 tỷ đồng. Đây là đường dây cá độ bóng đá lớn nhất tại Nghệ An từ trước đến nay.

Sau hơn 2 tháng xác lập chuyên án 126B đấu tranh, vào sáng 29-3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an và một số Cục, phòng nghiệp vụ tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng. Trong đó, Trần Thế Hùng (38 tuổi, trú tại phường Quang Trung, TP Vinh) là đối tượng cầm đầu; Lê Hồng Trung (30 tuổi, phường Bến Thủy) là 1 mắt xích quan trọng trong đường dây và Ngô Minh An (47 tuổi, trú tại khối 14, Trung Đô, TP Vinh) là đối tượng tham gia cá độ. Đồng chí Lê Xuân Đại, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chuyên án. Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng Ban chuyên án. Khám xét tại chỗ ở các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 2 máy tính xách tay, 5 máy điện thoại di động, lưu giữ rất nhiều dữ liệu liên quan đến hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet. Trần Thế Hùng đã quản lý tài khoản KX573, là một tài khoản tổng đại lý (Master Agent) chuyên tổ chức cá độ trên trang bong88.com. Hoạt động cá độ bóng đá diễn ra từ năm 2014 đến nay với số tiền tương đương 900 tỷ đồng. Với thành tích đặc biệt xuất sắc, UBND tỉnh Nghệ An đã thưởng cho Ban chuyên án 40 triệu đồng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Xuân Đại, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh biểu dương và chúc mừng chiến công xuất sắc mà Ban chuyên án 126B đã lập được và đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ Bộ Công an tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Minh Khôi