tỉnh Kon Tum đã đến nhà, trao quyết định, giấy khen và tiền thưởng 2 triệu đồng cho anh Phan Ngọc Đắc là tài xế xe container vì đã có thành tích xử lý tốt tình huống tai nạn giao thông ngày 23/2.

Tài xế Phan Ngọc Đắc - người đã nhanh trí cứu hàng chục mạng người trên xe khách. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Chiều 27/2, Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum đã đến nhà, trao quyết định, giấy khen và tiền thưởng 2 triệu đồng cho anh Phan Ngọc Đắc (33 tuổi, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) là tài xế xe container vì đã có thành tích xử lý tốt tình huống tai nạn giao thông ngày 23/2/2017 tại đèo Lò Xo , thuộc huyện Đăk Glei (Kon Tum) để đảm bảo an toàn do hành khách trên xe biển kiểm soát 81B-007.05.

Như TTXVN đã đưa tin, khoảng gần 2 giờ ngày 23/2, trên đèo Lò Xo đoạn qua huyện Đăk Glei (Kon Tum) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe khách biển kiểm soát 81B-007.05 chạy tuyến Hải Dương-Gia Lai với một xe chở máy xúc đậu ven đường.

Sau va chạm, lái xe khách đã đánh lái ra để giữ cân bằng xe thì va chạm tiếp xe container biển số 82C-002.15 kéo theo rơmoóc 82R-001.01 do anh Phan Ngọc Đắc cầm lái, chạy cùng chiều phía trước. Vụ va chạm đã khiến đầu xe khách bị móp, biến dạng, không điều khiển được xe. Rất may anh Phan Ngọc Đắc lái xe container đã kịp thắng chậm và dìu xe khách chạy khoảng 50 mét rồi dừng lại.

Cú thắng và dìu xe trên đã giúp xe khách và hơn 30 hành khách trên xe thoát khỏi rơi xuống vực sâu trước mặt ở đèo Lo Xo. Được biết, khi lưu thông, trên xe container biển số 82C-002.15 kéo theo rơmoóc 82R-001.01 đang chở 30 tấn ximăng.

Trước đó, Sở Giao thông Vận tải và Hiệp hội Vận tải ôtô tỉnh Gia Lai cũng tặng giấy khen cho anh Phan Ngọc Đắc kèm theo tiền mặt là 2 triệu đồng./.