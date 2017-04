Ngày 22/4, tại Đồn Biên phòng Cà Ná (xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) đã diễn ra lễ trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ thành công đối với 30 thuyền viên đi trên phương tiện tàu cá QNg -95302 TS của tỉnh Quảng Ngãi bị giông lốc, sóng to, gió lớn đánh chìm.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Thuận tặng bằng khen cho tập thể Đồn Biên phòng Cà Ná, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận; tặng bằng khen cho 3 cá nhân gồm các ông Nguyễn Bá Công, Trần Văn Hùng, ngư dân xã Phước Diêm (huyện Thuận Nam) và ông Bạch Văn Giỏi, ngư dân xã Cà Ná (huyện Thuận Nam) đã có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm cứu nạn tàu cá QNg - 95302 TS.

Đại tá Hoàng Đăng Khoa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phồng tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Thuận cho 1 tập thể và 3 cá nhân. Ảnh: Đức Ánh/TTXVN.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Văn Bình biểu dương và đánh giá cao về sự nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Cà Ná; chính quyền và nhân dân địa phương có liên quan; đặc biệt là các ngư dân của 3 tàu cá (NT 90738 TS do ông Nguyễn Bá Công làm thuyền trưởng, NT90202 TS do ông Trần Văn Hùng làm thuyền trưởng, NT 90397 TS do ông Bạch Văn Giỏi làm thuyền trưởng) đã tổ chức cứu nạn và hỗ trợ phương tiện đưa 30 thuyền viên về tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 4/4.

Thiếu tá Tạ Duy Chính, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cà Ná cho biết: Khoảng 22 giờ ngày 29/3, tàu cá QNg 95302 TS do anh Huỳnh Minh Dũng (sinh năm 1967, cư ngụ ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ, kiêm thuyền trưởng cùng 29 ngư dân hành nghề câu mực tại khu vực biển cách đảo Đá Lát, Quần đảo Trường Sa khoảng 1 hải lý về hướng Tây Nam đã bị giông lốc, sóng to, gió lớn đánh chìm.

Hoảng sợ, nhiều ngư dân trên tàu đã nhảy xuống biển. Đúng lúc đó, tàu cá số hiệu NT 90202 TS của ông Trần Văn Hùng (sinh năm 1968, ở thôn Lạc Tân 1, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) hành nghề ở gần đó đã kịp thời đến cứu các ngư dân gặp nạn; đồng thời thông báo vụ việc với đơn vị chức năng trên đảo Đá Lát.

Người bị nạn trên tàu cá QNg 95302 TS được cứu hộ vào Trạm kiểm soát Biên phòng Cà Ná hôm 3/4. Ảnh: Công Thử/TTXVN

Do tàu của mình quá chật, ông Hùng đã liên hệ với hai tàu khác là tàu NT 90397 TS và và tàu NT 90738 TS (cùng Tổ đoàn kết đánh bắt thủy sản trên biển) đang khai thác gần đó đến để hỗ trợ cấp cứu đưa ngư dân trở về đất liền. Riêng tàu cá gặp nạn đã bị chìm, toàn bộ tài sản trên tàu gồm 11 thùng dầu, hơn 8 tấn mực đang phơi bị hư hỏng hoàn toàn, ước thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cà Ná xác minh, làm tốt công tác tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe cho ngư dân bị nạn; đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan hỗ trợ phương tiện đưa đón về quê (Quảng Ngãi) an toàn.

Đức Ánh (TTXVN)