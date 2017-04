Sáng 12/4, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã đến chúc mừng và tặng 10 triệu đồng thưởng Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự và Ban chuyên án đã nhanh chóng làm rõ, bắt giữ đối tượng đâm lái xe taxi để cướp tài sản tại huyện Bắc Trà My đêm 9/4.

Ông Đinh Văn Thu đánh giá cao nỗ lực của Công an tỉnh trong việc nhanh chóng chỉ đạo lực lượng vào cuộc, khẩn trương truy xét, xác minh, bắt giữ đối tượng. Thay mặt chính quyền tỉnh Quảng Nam, ông Đinh Văn Thu đề nghị phát huy những thành tích đạt được, Công an tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác phòng ngừa tội phạm, kịp thời xử lý các vụ việc nổi cộm để giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn để phát triển kinh tế - xã hội.

Lúc 21 giờ ngày 9/4, một nam hành khách gọi điện đến Tổng đài Hãng taxi Mai Linh Chi nhánh Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam thuê xe đi từ thành phố Tam Kỳ lên huyện Bắc Trà My. Xe taxi 92A-077.07 do anh Đỗ Cao T điều khiển đến đón khách tại đường Hùng Vương (thành phố Tam Kỳ).

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, khi xe chạy đến khu vực xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My, bất ngờ, đối tượng trên xe rút dao đâm anh T nhiều nhát và lục trong người nạn nhân lấy đi 1,2 triệu đồng. Tưởng lái xe đã chết, tên cướp bỏ đi. Một lúc sau, anh T gượng dậy chạy xe đến nhà người dân cầu cứu và được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam. Đến nay, các vết thương của anh T đã ổn định, thoát khỏi cơn nguy kịch.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương triển khai truy bắt đối tượng. Đến khoảng 6 giờ 30 phút ngày 11/4, đối tượng gây án là Nguyễn Ngọc Huynh (36 tuổi, người dân tộc Cor, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) đang tìm cách trở về nhà lấy quần áo để trốn chạy, đã bị bắt giữ.

Nguyễn Sơn (TTXVN)