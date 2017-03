Sáng 16-3, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP. Hà Nội đã trao thưởng, động viên Ban chuyên án có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại địa bàn huyện Sóc Sơn vào đêm 27-1 tức đêm 30 Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Vụ án giết người đốt xác phi tang xảy ra tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đã được CAH Sóc Sơn, Phòng CSHS cùng các phòng nghiệp vụ thuộc CATP nhanh chóng điều tra khám phá chỉ sau 72 tiếng đồng hồ.

Đây là vụ “Giết người” đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng gây án là Trần Văn Tỉnh (SN 1967), ở thôn Kim Hạ, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, hàng xóm của nạn nhân. Sau khi gây án xong, đối tượng đã đốt xác nhằm mục đích phi tang nạn nhân, xóa bỏ dấu vết tại hiện trường gây án.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá nhanh vụ trọng án tại Sóc Sơn

Quá trình thẩm vấn, đối tượng Trần Văn Tỉnh tỏ ra bình tĩnh và không thừa nhận tội, tuy nhiên bằng những chứng cứ, tài liệu cơ quan Công an thu thập được, cùng với nghiệp vụ đấu tranh tội phạm, đối tượng Tỉnh đã phải cúi đầu nhận tội.

Khai nhận với vơ quan CSĐT, khi đi đến gần khu vực lán trại của nạn nhân, Tỉnh để xe đạp ở cánh đồng, rồi đi bộ vào tìm người hàng xóm để trả thù. Nhìn thấy nạn nhân nằm ngủ trên giường gấp, Tỉnh vớ lấy chiếc cuốc dưới nền đất đập liên tiếp vào vùng đầu và mặt nạn nhân cho đến khi ông này không còn giãy giụa.

Trước khi rời khỏi hiện trường, Tỉnh lấy chiếc điện thoại di động nhãn hiệu BP F11 của nạn nhân để ở đầu giường. Về đến nhà, Tỉnh nghĩ cách che dấu hành vi phạm tội của mình bằng thủ đoạn đốt khu lán trại của nạn nhân. Khi người dân trong thôn Kim Hạ hô hoán nhau ra dập lửa, Tỉnh vờ không biết cũng ra hiện trường quan sát, nghe ngóng thông tin để đối phó với cơ quan điều tra.

Biểu dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong khám phá, truy bắt nhanh đối tượng gây án, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng manh động, gây hoang mang dư luận khiến người dân hết sức quan tâm và chú ý. Việc phá án nhanh trong vòng 72 giờ của lực lượng công an cho thấy nỗ lực hết sức to lớn của Ban chuyên án, góp phần đem lại niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an, cũng như giải tỏa tâm lý dư luận xã hội.