Công trình cầu Long Bình - Chrey Thom nối liền hai tỉnh An Giang (Việt Nam) và Kandal (Campuchia) được xem là biểu tượng sống động cho mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Thủ tướng hai nước bắt tay nhau tại lễ khánh thành. (Ảnh: L.T)

Ngày 24.4, hòa cùng không khí chung của cả hai dân tộc Việt Nam và Campuchia đang tích cực chào mừng 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24.6.1967 – 24.6.2017) và không khí của những ngày đầu năm mới Chol Chhnam Thmey của nhân dân Campuchia, tại tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia), Thủ tướng Chính phủ nước CHXH Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã đến dự, cắt băng khánh thành cầu Long Bình - Chrey Thom nối liền hai tỉnh An Giang (Việt Nam) và Kandal (Campuchia).

Công trình này là một biểu tượng, một minh chứng sống động cho mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Campuchia. Tham dự buổi lễ, còn có sự hiện diện của nhiều quan chức đến từ các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và Campuchia cùng hàng vạn người dân sinh sống ở khu vực biên giới hai nước.

Thủ tướng hai nước bắt tay nhau tại lễ khánh thành. (Ảnh: L.T)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen vẫy tay chào cán bộ, nhân dân hai nước tham dự lễ khánh thành. (Ảnh: L.T)

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điểm lại những thành quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh quốc phòng, văn hóa, giáo dục, du lịch tiếp tục phát triển tốt đẹp và đạt nhiều kết quả tích cực; hợp tác giữa các địa phương hai nước, đặc biệt là các địa phương giáp biên giới tiếp tục được đẩy mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước vẫn chưa thực sự xứng tầm với quan hệ chính trị và tiềm năng của hai nước. Thủ tướng nhấn mạnh: “Lễ khánh thành cầu biên giới Long Bình - Chrey Thom đã được nhân dân hai nước mong chờ từ lâu, vì sau khi được đưa vào sử dụng, cầu Long Bình - Chrey Thom sẽ chấm dứt “sứ mệnh lịch sử” của những chuyến phà hiện tại và trở thành tuyến đường ngắn nhất nối Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) tới biên giới Việt Nam, giúp cho người và phương tiện qua lại khu vực biên giới giảm được đáng kể thời gian so với việc sử dụng phà để qua lại, qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại giữa hai nước cũng như góp phần xóa đói giảm nghèo ở những khu vực biên giới còn nhiều khó khăn”.

Thủ tướng hai nước bắt tay thân mật với cán bộ, nhân dân tham dự lễ khánh thành. (Ảnh: L.T)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: L.T)

Hai Thủ tướng đều cho rằng, cầu Long Bình - Chrey Thom không chỉ đơn thuần là công trình giao thông mang ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn có ý nghĩa về chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng và là biểu tượng tốt đẹp của tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam và Campuchia. Thay mặt Chính phủ hai nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen đã nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của hai Bộ Giao thông và các cơ quan liên quan của hai bên đã phối hợp chặt chẽ để cho ra đời cây cầu mang ý nghĩa lịch sử này.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Hun Sen đã nhắc lại công ơn của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer đỏ. Thủ tướng Hun Sen cũng nhấn mạnh: “Trong thời bình hiện nay, Việt Nam vẫn tiếp tục giúp Campuchia xây dựng và phát triển đất nước ngày càng bền vững...”.

Dự án xây dựng cầu Long Bình - Chrey Thom đã được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia tiến hành nghiên cứu từ năm 2003 và chính thức khởi công xây dựng từ tháng 01.2014. Mặc dù, Việt Nam là nước còn nhiều khó khăn về kinh tế, vẫn đang tiếp nhận ODA từ các nước phát triển và các tổ chức tài chính quốc tế, song nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của dự án này, với tinh thần láng giềng hữu nghị tốt đẹp và nhằm đáp lại sự mong mỏi từ nhiều năm nay của nhân dân hai nước, Chính phủ Việt Nam vẫn cố gắng huy động khoản tín dụng trị giá 18,76 triệu USD để giúp Chính phủ Campuchia xây dựng phần cầu phía Campuchia cùng với phía Việt Nam.

Đây là công trình giao thông lớn thứ 2 tại Campuchia tiếp theo dự án Quốc lộ 78 được xây dựng bằng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ Việt Nam. Việc khánh thành cây cầu biên giới Long Bình - Chrey Thom cũng là thành quả to lớn của hai nước trong nỗ lực hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền mà hiện nay đã hoàn thành được trên 84% khối lượng công việc. Thành quả này cho thấy, việc sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hai nước, nhất là đối với những người dân sinh sống ở khu vực biên giới hai nước.

Đường dẫn vào cầu. (Ảnh: L.T)

Dự án “Đầu tư xây dựng cầu Long Bình - Chrey Thom nối hai tỉnh An Giang và Kandal” có tổng chiều dài cầu và tuyến đường hai đầu cầu là 5.668m. Trong đó cầu có tổng chiều dài 439,6m, quy mô thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực; kết cấu nhịp chính dạng dầm hộp thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng, kết cấu nhịp dẫn gồm 4 nhịp dạng giãn. Phần thi công xây dựng cầu phía Việt Nam đến điểm hợp long do Bộ GTVT Việt Nam làm chủ đầu tư. Phần cầu phía Campuchia, do Tổng Cty Xây dựng công trình giao thông 1 thực hiện và phần đường dẫn vào cầu do Cty Sok Sokha (Campuchia) thực hiện. Tư vấn lập dự án và thiết kế là Cty CP Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam và Tư vấn giám sát là Cty CP Tư vấn xây dựng công trình 625.

Trà Sư