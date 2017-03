Người đẹp gây chú ý khi khoác tay chàng Việt kiều Thiên Nguyễn tới showroom của nhà thiết kế Lâm Gia Khang.

Khánh My được nam diễn viên điển trai của phim 'Hương Ga' lái xế hộp chở đi mua sắm, uống cà phê.

Chàng Việt kiều Australia ga-lăng xuống trước mở cửa xe, nắm tay người đẹp đỡ cô bước ra.

Khánh My khoe lưng trần nuột nà, gợi cảm trên phố.

Cô xách túi hiệu, vừa đi vừa trò chuyện thân mật với Thiên Nguyễn. Nam diễn viên kể, anh từng bị Khánh My từ chối, không cho đóng vai bạn trai của cô trong MV 'Be Strong'. Lý do Khánh My đưa ra là vì nhân vật này có tính cách đểu giả, bắt cá hai tay nhưng nhìn mặt Thiên Nguyễn lại quá hiền lành, không phù hợp.

Sau lần hợp tác không thành, hai người trở thành bạn bè, giữ mối quan hệ tốt với nhau.

Gần đây Thiên Nguyễn khá thân thiết với người đẹp phim 'Trót yêu'.

Anh đưa cô đi thử trang phục, chuẩn bị dự một show diễn thời trang ở TP HCM.

Cả hai tình tứ ghé sát đầu, chụp ảnh 'tự sướng' cùng nhau.

Nhà thiết kế Lâm Gia Khang chăm chút trang phục cho Khánh My. Anh sắp tổ chức show diễn riêng vào tối 25/3 tới.

Khánh My diện bộ cánh mới, tung tăng ra về cùng diễn viên Việt kiều

điển trai.

Theo Ngôi Sao