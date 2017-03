Những món đồ hiệu có sức cuốn hút khó lý giải, nhưng không phải là thứ tạo nên đẳng cấp của một con người.

Những món đồ hàng hiệu giống như nàng công chúa kiêu kỳ. Nàng đẹp, nàng lộng lẫy, nhưng không phải cứ yêu cái đẹp là có thể chạm tới. Và, không phải ai sánh bước cùng nàng cũng trở nên đẹp, trở nên lấp lánh. Bởi, bạn có thể được thương, được yêu, được ngưỡng mộ hay không phụ thuộc vào cách bạn sống, đối xử với những người xung quanh chứ không phải thứ khoác lên người. Vậy nên, đừng vì thứ hào quang ảo đó mà mặc cho mình chiếc áo sành điệu bằng cách diện hàng nhái, hàng giả để dối lừa công chúng.

Diễn viên, người mẫu Khánh My

Câu chuyện các người đẹp dùng hàng nhái để thể hiện đẳng cấp ảo chẳng phải giờ mới có. Nếu nhìn lại giới showbiz nhộn nhịp vài năm trở lại đây, hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên về số nghi án mặc đồ nhái của các người đẹp.

Khi cơn bão dư luận về việc người đẹp dùng hàng nhái đang trở thành tâm điểm những ngày qua, PV đã có cuộc trò chuyện với diễn viên, người mẫu Khánh My . Cuộc trò chuyện sẽ giúp độc giả có được thông tin từ góc nhìn của một người trong showbiz.

Những món đồ hiệu có sức cuốn hút khó cưỡng

Tôi không dám đưa ra nhận xét về việc, có phải do sức hút của các món đồ hàng hiệu quá lớn khiến nhiều người đẹp sẵn sàng dùng hàng nhái, bởi mỗi người sẽ có quan điểm riêng của mình.

Nhưng, đúng là sức hút của những món đồ hiệu rất lớn. Chiếc váy được một nhà tạo mẫu tài năng thiết kế, những đường may, hoa văn độc đáo, hay những viên đá được đính tay một cách tỉ mẩn... Tất cả những yếu tố đó đã tạo nên một sản phẩm hoàn hảo và có sức lôi cuốn khó cưỡng.

Không cần nói đến giá tiền là bao nhiêu, chỉ cần khoác lên người một chiếc váy tôn vinh được vóc dáng, giúp chủ nhân trở nên xinh đẹp, quyến rũ thì ai cũng thích. Là một người yêu cái đẹp, ai cũng sẽ dành tình cảm cho những món đồ thế này. Nếu có đủ điều kiện, họ sẽ bỏ tiền ra để sở hữu nó.

Tôi nghĩ, xài đồ thật hay đồ giả, bản thân người dùng biết rõ nhất. Có người cố ý dùng hàng nhái, nhưng cũng có những người vô tình vướng phải, vì không phân biệt được nên bị lợi dụng. Chúng ta không nên phán xét ai, nếu như chưa biết thực hư câu chuyện .

Với bản thân My, khi đã là người của công chúng thì phải chấp nhận sự quan tâm của mọi người, đôi khi hơi thái quá, nhưng mình phải chấp nhận. Vàng thật thì không sợ lửa, nếu bị nghi ngờ thì cứ đối diện để khẳng định. Trốn tránh cũng không phải cách hay. Sự thật thì mãi là sự thật mà (cười).

Tuy nhiên, My cũng rất thận trọng trong khâu lựa chọn đồ, bởi không muốn mình vướng vào những tình huống “dở khóc dở cười” liên quan đến chuyện ăn mặc. My thường chọn làm việc với những người có uy tín trong lĩnh vực thời trang để hạn chế rủi ro. My cũng có những người bạn rất sành đồ hiệu nên thường xuyên được cập nhật kiến thức về những món đồ xa xỉ.

Hàng hiệu không phải là thước đo nhân cách hay sự thành công của một người

Mặc dù, những món hàng hiệu đắt giá có sự hấp dẫn riêng của nó. Nhưng, My cũng đồng ý, mặc gì là quyền mỗi người, miễn là phải phù hợp và thể hiện được sự tôn trọng với người khác. Không phải cứ khoác đồ hiệu lên người thì bạn sẽ trở nên lấp lánh.

My đứng ngoài cuộc chạy đua sở hữu hàng hiệu. Bản thân My luôn tự lấp đầy thời gian rảnh của mình bằng những công việc và dự định. Tôi gọi đó là hạnh phúc trong công việc. My còn ít đi du lịch vì quá bận nữa. Điều My hướng tới là sự nỗ lực, lao động nghiêm túc để được công chúng thừa nhận, chứ không phải là mình đang mặc gì trên người.

My từng được mời chào những món hàng với độ tinh xảo lên đến 99.9% và giá trị chỉ bằng 1/10 hàng thật. Nhưng, bản thân Khánh My cảm thấy không cần thiết đến mức phải mua những món đồ như thế. Bài học nào cũng có giá của nó, nên nếu lỡ mua phải hàng giả, xem như đó là học phí để mình cẩn trọng những lần sau.

Hiện nay, giới giải trí dường như đang dần mất đi cuộc sống thực vì thật thật, giả giả cứ lẫn lộn nhau, đến nỗi chẳng phân biệt được. Đâu là đúng, đâu là sai, đâu là lẽ phải đang dần bị che mắt hết bởi những thông tin sai sự thật.

Với My, ai cũng có quyền lựa chọn cách sống cho mình và nếu cách sống đó sai, bản thân người đó sẽ nhận hậu quả chứ không phải ai khác. Vậy nên, My luôn tâm niệm sống phải ngay thẳng, chân thành và làm việc hết mình, bởi cuộc đời sẽ không bạc đãi những người luôn tự nỗ lực vươn lên.

Lê Anh