Sau 5 giờ phẫu thuật, các bác sĩ BVĐK Khánh Hòa đã nối thành công cánh tay bị đứt gần lìa cho một bệnh nhân nam bị tai nạn lao động trong khi đang làm việc tại một cơ sở xay cắt đá.

Các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương phối hợp với Khoa Ngoại lồng ngực – Mạch máu Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa vừa phẫu thuật nối thành công cánh tay của một bệnh nhân nam, bị máy xay cắt đá cắt gần lìa cánh tay (dập nát cơ, gân, xương và đứt gần hết mạch máu).

Hình ảnh cánh tay bệnh nhân Nguyễn Văn Chung trên phim chụp.

Bệnh nhân là ông Nguyễn Văn Chung, 48 tuổi, quê ở Hải Dương, làm việc tại cơ sở xay cắt đá tại Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).

Bệnh nhân được cấp cứu vào bệnh viện chiều ngày 15-3, trong tình trạng cánh tay trái bị dập nát, xương gãy lìa, đứt hết gân, cơ, mạch máu... Các bác sĩ đã phải thực hiện ca mổ kéo dài hơn 5 giờ liền để nối gân, nối mạch máu, ghép xương… Sắp tới các bác sĩ sẽ còn tiến hành ghép da (do da bị dập nát hết) cho bệnh nhân.

Bệnh nhân Chung sau khi được nối cánh tay tại BVĐK Khánh Hòa.

Đến trưa ngày 31-3, bệnh nhân đã cử động được cánh tay, mạch tốt, thể trạng toàn thân tốt.

Điều đáng chú ý là trước đây bệnh nhân cũng đã từng bị tai nạn lao động làm mất 3 ngón tay phải.

Cùng ngày, một nam bệnh nhân khác (Đ.Q.T.49 tuổi), ở Nha Trang cũng bị máy xay cắt đá cắt gần lìa cánh tay trái hôm 24-3. Nhưng do cánh tay của bệnh nhân này bị dập nát quá nặng, các bác sĩ đã không thể cứu được nên phải cắt bỏ. Theo bệnh nhân Đ.Q.T cho biết, do ông đang làm thì bị trượt chân, tay trái quơ theo phản xạ và không may đã dính vào lưỡi dao.

Qua 2 trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo, những công nhân lao động nói chung, đặc biệt nghề xay cắt đá cây, cần chủ động phòng ngừa, sử dụng bảo hộ lao động phù hợp, tránh để xảy ra các tại nạn đáng tiếc như trên.

Công Thi