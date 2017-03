Ngày 21/3, tại cơ sở Mầm non tư thục Ánh Dương, thành phố Ninh Bình đã xảy ra một vụ tai nạn khiến một cháu bé 3 tuổi tử vong.

Hôm nay (21/3), tại lớp học thuộc cơ sở mầm non tư thục Ánh Dương, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã xảy ra một vụ tai nạn khiến một cháu bé 3 tuổi tử vong.

Cơ sở Mầm non tư thục Ánh Dương, nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: KT)

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là cháu Lê Thị Ánh Ngọc, sinh năm 2014, con gái của vợ chồng anh Lê Vạn Chánh, sinh năm 1975 và chị Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1981, thường trú ở huyện Hoa Lư.

Người nhà của vợ chồng anh Chánh cho biết, khoảng 10 giờ ngày 21/3 gia đình nhận được điện thoại thông báo là cháu bị ngã ở lớp và được các cô giáo đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Khi gia đình đến nơi thì cháu bé được các bác sỹ ở đây chuyển lên bệnh viện tuyến trên tại Hà Nội, vì cháu bị thương khá nặng. Đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày thì cháu tử vong.

Ông Bùi Quang Vinh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Ninh Bình xác nhận có sự việc trên và cho biết cơ sở mầm non Ánh Dương là một cơ sở giáo dục mầm non tư thục. Chủ cơ sở là Phạm Thị Xuân, sinh năm 1964, cơ sở này được cấp phép hoạt động từ năm 2013. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Ninh Bình đã cử người đến hiện trường phối hợp với công an và chính quyền địa phương xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé./.

