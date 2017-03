GD&TĐ - Sáng 30/3, nguồn tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Cà Mau: Đơn vị đã có văn bản chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương phối hợp với chủ rừng vận động người nuôi đưa đàn ong nuôi ra khỏi khu vực rừng.

Đồng thời, đề nghị địa phương liên hệ với Công ty UBEE, thuộc Hiệp hội Nuôi ong tỉnh Tiền Giang yêu cầu khẩn trương đưa ngay đàn ong hiện đang nuôi trên địa bàn xã Khánh An ra khỏi khu vực rừng U Minh Hạ.

Đây là động thái sau những thông tin một số hộ dân đưa ong từ nơi khác về nuôi và bán mật ong không rõ nguồn gốc với thương hiệu “Mật ong U Minh hạ”. Sau đó cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã vào cuộc xác minh và phát hiện trên địa bàn huyện U Minh (Cà Mau) có gần 300 thùng ong nuôi.

Vào ngày 22/3, ông Dư Bé Ba (Chủ tịch UBND huyện U Minh) ký báo cáo nhanh gửi UBND và các sở ngành liên quan tỉnh Cà Mau với nội dung cho rằng: Thời gian gần đây trên địa bàn huyện U Minh xuất hiện 3 điểm nuôi ong tại xã Khánh An và xã Nguyễn Phích.

Mỗi điểm có vài chục thùng ong nuôi không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Mật ong này được người dân bán với giá chỉ từ 90 - 100 ngàn đồng/lít; thấp hơn giá mật ong tại địa phương từ 200 - 250 ngàn đồng/lít.

Không dừng lại đó, một số người dân còn nhập mật ong từ người khác về bán. Sau khi nhập vào địa bàn huyện, mật ong nói trên được người thu mua, bán ra với thương hiệu là mật ong rừng U Minh hạ.

“Đây là vấn đề phức tạp, không chỉ ảnh hường đến uy tín, chất lượng nhãn hiệu mật ong U Minh hạ, mà cong ảnh hưởng đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và quyền lợi của người tiêu dùng…” - báo cáo nêu.

Trước vấn đề này, UBND huyện U Minh đã đề nghị các ngành chức năng tỉnh hỗ trợ trong việc xử lý vụ việc.

Sau khi tiếp nhận báo cáo của UBND huyện U Minh, UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo các sở ngành liên quan thực hiện ngay kiểm tra, xác minh và xử lý tình hình vận chuyển ong nuôi và mật ong từ tỉnh khác về huyện U Minh để nuôi và bán với thương hiệu mật ong U Minh Hạ.

Tiến hành kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau phát hiện trên địa bàn huyện U Minh có 270 thùng ong nuôi tập trung tại xã Khánh An (U Minh). Trong đó có 50 thùng do Giám đốc Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh đang làm đề tài nghiên cứu thử nghiệm; 220 thùng ong còn lại được nuôi tại 2 hộ dân trên khu vực Ấp 14, xã Khánh An.

Các thùng nuôi ong nuôi nói trên được xác định là của Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh phối hợp với Công ty UBEE, thuộc Hiệp hội Nuôi ong tỉnh Tiền Giang nuôi thử nghiệm.

Theo đó, chính quyền địa phương đã mời đại diện Công ty UBEE (do ông Huỳnh Công Tấn làm giám đốc) đến làm việc. Nhưng phía công ty này chưa xuất trình được hồ sơ xin phép của cơ quan chức năng trong việc đưa ong về nuôi trên địa bàn huyện U Minh.

Trước thông tin trên, ngoài việc chỉ đạo tuyên truyền, vận động người nuôi đưa đàn ong ra khỏi khu vực rừng; Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau cũng đã có văn bản đề nghị địa phương tiếp tục liên hệ với Công ty UBEE, yêu cầu khẩn trương đưa ngay đàn ong hiện đang nuôi ra khỏi khu vực rừng U Minh Hạ...