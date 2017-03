Hồ Ngọc Hà là một trong những HLV luôn giữ sợi dây tình cảm với các học trò của mình như Bùi Anh Tuấn, Giang Hồng Ngọc,... sau mỗi cuộc thi.

Tối qua đêm nhạc riêng của Hồ Ngọc Hà tại Phòng trà Đồng Dao TP.HCM đã chật cứng đến mức có nhiều khán giả không còn chỗ ngồi vẫn đồng ý đứng để thưởng thức. Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, khán giả được chiêu đãi loạt hit gắn với tên tuổi nữ ca sĩ cùng ban nhạc sống: Gửi người yêu cũ, Xóa ký ức, Keep Me in Love,… Bên cạnh đó, Hồ Ngọc Hà còn cover lại hàng loạt ca khúc quen thuộc như Bang bang, Trả nợ tình xa, 60 năm cuộc đời…

Gần 20 ca khúc solo đã được Hồ Ngọc Hà trình diễn máu lửa với giọng hát khỏe và đầy cuốn hút.

Khác với mọi lần, đêm nhạc riêng lần này của Hồ Ngọc Hà có sự góp mặt của 2 giọng hát đang được yêu thích là Giang Hồng Ngọc và Bùi Anh Tuấn trong vai trò khách mời.

Đặc biệt của đêm diễn là những màn kết hợp khá thú vị như Hồ Ngọc Hà lần đầu tiên hát cùng Giang Hồng Ngọc ca khúc Chia tay tình đầu, sau đó 2 thầy trò tái hiện lại màn song ca Chơi vơi của nhạc sĩ Phương Uyên từng giúp Giang Hồng Ngọc đăng quang ngôi vị quán quân Nhân tố bí ẩn mùa đầu tiên. Với Bùi Anh Tuấn là 2 sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí: Giấc mơ chỉ là giấc mơ và Yêu thương mong manh. Cao trào của đêm diễn chính là màn kết hợp lần đầu tiên cả 3 thầy trò, mặc dù ở ngoài đời khá thân với nhau, nhưng đây là lần đầu cả 3 hát chung trong một liên khúc gồm những ca khúc nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận.

Hồ Ngọc Hà song ca khá “tình” với Bùi Anh Tuấn trong 2 ca khúc: Yêu thương mong manh và Giấc mơ chỉ là giấc mơ.

Đây là lần đầu tiên 2 thầy trò tái hiện lại ca khúc đã đưa Giang Hồng Ngọc lên vị trí quán quân.

Cả 3 thầy trò đã có lần hiếm hoi đứng cùng trên sân khấu đầy ấn tượng. Hồ Ngọc Hà vẫn luôn hỗ trợ các học trò trong các dự án âm nhạc.

Màn kết hợp nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của khán giả, ngoài sự hòa quyện về giọng hát, khán giả còn xúc động trước tình cảm thầy trò của Hồ Ngọc Hà với Giang Hồng Ngọc, Bùi Anh Tuấn bởi nó vẫn được vun đắp từ trong cuộc thi đến tận bây giờ. Và hiện tại những cái tên đã từng là thí sinh trong đội của nữ HLV này đều đang có những bước tiến khá lớn trong sự nghiệp.

Cùng xem thêm một số hình ảnh khác trong đêm nhạc:

Nguyễn Anh