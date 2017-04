Cựu danh thủ người Anh góp mặt trong bom tấn sử thi “Knights of the Roundtable: King Arthur”. Tạo hình của anh trong bộ phim khá xấu xí.

Bất chấp những chỉ trích khi rẽ sang điện ảnh, David Beckham khẳng định anh sẽ dẫn thân vào nghề diễn và đang ở giai đoạn học hỏi, thực hành. Ngôi sao 42 tuổi lần này được thỏa mãn giấc mơ hiệp sĩ khi hóa thân thành Blackleg Leader (Thủ lĩnh chân đen) trong tác phẩm sử thi "Knights of the Roundtable: King Arthur" do Guy Ritchie làm đạo diễn.

Vai trò của Beckham trong bộ phim chỉ dừng lại ở mức độ khách mời (cameo). Theo tiết lộ, anh sẽ thể hiện một vai phản diện với 13 dòng thoại.

Gần đây, nhiều tờ báo anh đã cho đăng tải hình ảnh chính thức của Beckham trong bộ phim. Theo đó, anh mặc áo giáp đen và đeo gươm.

Cựu danh thủ bóng đá nói trên tờ Times (Anh): "Tôi biết nhiều vận động viên thể thao và người nổi tiếng đã chuyển sang đóng phim rồi gặp thất bại. Tôi hiểu rõ điện ảnh là một lĩnh vực khó nhằn, đòi hỏi bạn phải có nhiều kỹ năng và tính kỷ luật. Tôi sẽ không nóng vội khi chưa học tập hay thực hành nhiều. Tuy nhiên, thực sự rất vui vì những điều đã làm được với phim ảnh. Là người nổi tiếng, Beckham đã quen với chỉ trích và không sợ thất bại. Tôi nghĩ bản thân có thể xử lý được mọi chuyện".

"Tôi có 13 dòng thoại và phải luyện tập rất nhiều. Đạo diễn Guy Ritchie cử người đến tập cùng”, Beckham chia sẻ.

Beckham mặc áo giáp hiệp sĩ trong phim.

Cuối tháng ba vừa qua, David Beckham khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ tạo hình nhân vật của anh trong “King Arthur”. Thay bằng vẻ điển trai thường thấy, khuôn mặt của Beckham lại chi chít sẹo, vết hói và thậm chí là cả một bộ răng vàng mất thẩm mỹ. Ông bố có 4 con đã phải chăm chỉ tập thể hình mỗi ngày một tiếng để chuẩn bị cho vai diễn.

David Beckham sẽ đóng chung với các diễn viên đình đám như Charlie Hunnan, Jude Law, Annabel Wallace, Aidan Gillen… Phim được đầu tư kinh phí hơn 100 triệu USD. Phim sẽ được công chiếu tại Việt Nam từ ngày 12/5.

Danh thủ 42 tuổi là bạn thân của đạo diễn Guy Ritchie, người từng thực hiện series phim Sherlock Holmes đình đám. Đây không phải lần đầu tiên anh làm khách mời trong phim. Năm 2015, ông bố nổi tiếng cũng xuất hiện vài giây trong tác phẩm The Man from U.N.C.L.E. của Guy Ritchie.

Phạm Hiền