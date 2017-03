Trưa nay (24.3) Cục Cảnh sát kinh tế (C46) - Bộ Công an cho biết đã tiến hành khám xét nhà bà Hứa Thị Phấn.

Trưa nay Cục Cảnh sát kinh tế (C46) Bộ Công an tiến hành khám xét nhà riêng của bà Phấn tại số 3 đường Công Lý (quận Thủ Đức, TP.HCM).

Lực lượng C46 đang tiến hành khám xét nhà bà Hứa Thị Phấn. Ảnh: E.X

Việc khám xét được tiến hành bởi nhiều điều tra viên cao cấp của C46.

Bà Phấn được xác định là người nắm giữ hơn 84% cổ phần tại Ngân hàng Đại Tín (nay là Ngân hàng Xây dựng) trước khi chuyển nhượng lại cho ông Phạm Công Danh.

Trước đó, vào ngày 9.9.2016 Thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh án Tòa hình sự TAND TP.HCM, chủ tọa phiên tòa đã công bố các quyết định khởi tố vụ án đối với bà Hứa Thị Phấn, việc khởi tố căn cứ vào hồ sơ vụ án và kết quả xét hỏi tại tòa, kiến nghị khởi tố của VKS.

Cụ thể, tại tòa Phạm Công Danh trình bày nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội là do bị cáo Danh nhận chuyển nhượng Ngân hàng Đại Tín (Trustbank, tiền thân của VNCB). Bị cáo Danh trình bày, muốn thành lập riêng ngân hàng trong lĩnh vực xây dựng, nhưng không được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Do đó, Phạm Công Danh tiếp cận Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Đại Dương, đang thụ án tù), trả cho Thắm 500 tỷ đồng để Thắm môi giới cho Danh mua lại Trustbank từ nhóm Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện.

Nhóm Phú Mỹ chuyển nhượng Trustbank lại cho Danh với giá 4.619 tỷ đồng. Đổi lại, nhóm Phú Mỹ phải giao nhiều tài sản, cùng hai lô bất động sản lớn ở huyện Nhà Bè và quận 2 (TP.HCM) cho ông Danh. Phạm Công Danh đã trả cho nhóm bà Phấn 3.600 tỷ đồng để tái cơ cấu Trustbank, nhưng bà Phấn đã thế chấp các lô đất nói trên vào chính Trustbank chưa có tiền lấy ra nên không chuyển giao cho Danh. Do đó, Danh không có tiền để dùng vào việc tái cơ cấu ngân hàng, dẫn đến phải vay mượn với lãi suất cao của nhiều nhóm nên ngày càng thua lỗ, nợ nần. Từ đó, Danh chỉ đạo đồng phạm thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội để rút tiền của VNCB trả nợ.

HĐXX xác định, bà Phấn và những người liên quan trong nhóm Phú Mỹ có những dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý Trustbank, gây âm vốn điều lệ hơn 2.854 tỷ, lỗ lũy kế 6.061 tỷ đồng. Trước khi Phạm Công Danh tiếp quản ngân hàng, bà Phấn sử dụng 29 pháp nhân lập hồ sơ thế chấp tài sản giá trị thấp, hoặc không thế chấp tài sản. Từ đó, bà Phấn đã vay của Trustbank 3.581 tỷ đồng. Tòa xác định, vụ việc của nhóm Phú Mỹ có dấu hiệu tội cố ý làm trái và vi phạm quy định cho vay, nên HĐXX quyết định khởi tố vụ án số 05 về hai tội danh trên của bà Hứa Thị Phấn và đồng phạm, chuyển Viện KSND Tối cao giải quyết.