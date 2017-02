Chỉ vì mâu thuẫn trong trong việc thu mua mủ cao su mà một đối tượng thông qua em họ của mình thuê các đối khác thực hiện các vụ đánh dằn mặt và tạt axit làm 3 người bị thương. Với sự mưu trí, sáng tạo và tinh thần tận tụy, Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã nhanh chóng làm rõ vụ án, bắt xử lý các đối tượng có liên quan, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

2 trong số 3 nạn nhân của vụ tạt a xít kể lại sự việc.

Khoảng hơn 12h ngày 4-2, tại thôn 2, xã Đắk Wil, huyện Cư Jút xảy ra một vụ tạt a xít làm 3 người bị thương trong lúc đang ngồi trên xe ô tô. Nạn nhân được xác định là các anh Phùng Văn Vương (SN 1976), trú tại xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức, Trương Đức Doanh (SN 1980 ), trú tại xã Đắk Wil và Đặng Văn Thắng (SN 1988), trú tại xã Ea Pô, huyện Cư Jút.

Anh Trương Đức Doanh cho biết: “Hôm đó là ngày mùng 8 Tết Đinh Dậu, 3 anh em đi cân mủ cao su trên địa bàn xã Đắk Wil. Sau đó anh Vương điều khiển xe ô tô tải chở tôi và Thắng ngồi trên ca bin xe đi từ xã Đắk Wil ra xã Ea Pô, khi đến khu vực thôn 2, xã Đắk Wil thì đột nhiên có 2 thanh niên đi xe máy bịt mặt từ phía sau vượt lên rồi tạt a xít lên ca bin xe ô tô. Anh Vương tài xế bị nửa mặt và nửa người bên trái, còn em ngồi ngoài cùng bên phụ cũng bị vào mặt, chân, tay, người; Thắng ngồi giữa cũng dính người nhưng nhẹ hơn chúng tôi. Sau đó chúng tôi được đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện”.

“Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên, chúng tôi đã huy động lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác để xác minh, điều tra làm rõ vụ án. Khó khăn lớn nhất đối với công tác điều tra là vụ án xảy ra ở đoạn đường vắng, vào đúng thời gian ít người qua lại, đối tượng gây án lại bịt mặt, các thông tin về đối tượng gần như không có, một trong số những người bị hại lại là người địa phương khác đến địa bàn làm ăn buôn bán, lại không có mâu thuẫn gì với người dân địa phương. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn nên người dân hết sức hoang mang. Với sự quyết tâm cao, sau 10 ngày tích cực điều tra, bước đầu chúng tôi đã làm rõ được vụ án, bắt giữ 3 đối tượng có liên quan để điều tra, xử lý trước pháp luật". Thượng tá Nguyễn Mậu Truyền – Trưởng Công an huyện Cư Jút chia sẽ.

Đối tượng Dũng (bên trái) và Hóa (bên phải).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai tên là Nguyễn Thị Dung (SN 1982), trú tại xã Đắk Wil, Phạm Văn Hóa (SN 1993) và Nguyễn Thế Dũng (SN 1982), trú tại thị trấn Ea T’linh, huyện Cư Jút. Vào cuối năm 2016, sau khi nghe chị họ là Nguyễn Thị Dung nói việc làm ăn gặp khó khăn và có anh Vương ở nơi khác đến cạnh tranh việc thu mua mủ cao su, Hóa nói sẽ tìm cách “giúp” đuổi Vương đi. Khoảng 1 tuần sau, Hóa điện thoại cho Dung báo đã tìm được người đánh dằn mặt Vương với giá 20 triệu đồng và được Dung đồng ý. Sau khi có tiền và biết được các đặc điểm liên quan đến người cần dằn mặt, Hóa đã thuê các đối tượng đánh dằn mặt anh Vương.

Sau 2 lần thực hiện không thành công, thông qua người quen, đến dịp giáp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017, Hóa tiếp tục thuê các đối tượng tên là Nguyễn Thế Dũng ( hay còn gọi là Đốm) và một đối tượng tên Tý (chưa rõ nhân thân lai lịch) tạt a xít vào 3 anh Vương, Doanh, Thắng. Hậu quả, anh Vương bị thương tích 25%, anh Doanh bị thương tích 15%, anh Thắng bị thương tích 9%.

Đối tượng Nguyễn Thị Dung.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Dung, Phạm Văn Hóa và Nguyễn Thế Dũng về hành vi cố ý gây thương tích, đồng thời củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng có liên quan.

Khám phá thành công vụ án nghiêm trọng là thành tích xuất sắc của Công an huyện Cư Jút, được các cấp lãnh đạo đánh giá cao, người dân tin yêu. Mới đây đại diện gia đình các bị hại đã gửi thư cảm ơn cho Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông bày tỏ làm cảm phục trước tinh thần mưu trí sáng tạo của CBCS Công an huyện Cư Jút đã không quản ngại khó khăn, nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án, bắt, xử lý các đối tượng, đảm bảo ANTT tại địa phương.