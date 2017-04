Hành khách đi trên những máy bay này được phục vụ chu đáo bên trong không gian nội thất tiện nghi.

Ông chủ tạp chí Playboy, Hugh Hefner với bạn gái Barbi Benton đang thư giãn tại một khoang sang trọng trên máy bay.

Marilyn Monroe tại Sân bay LaGuardia trước khi bay đến Chicago dự lễ ra mắt phim Some Like It Hot, năm 1959.

Nội thất của một máy bay thương mại, năm 1950.

Phục vụ đồ uống trên máy bay.

Một phụ nữ trẻ xem video trên máy bay Boeing 720B, năm 1973.

Hành khách ở khoang hạng nhất của một máy bay thương mại (Boeing) đang được phục vụ bữa ăn, năm 1950.

Nữ diễn viên Mỹ Liz Taylor đến sân bay quốc tế New York với các đồng nghiệp - nữ diễn viên Grace Kelly và Lorraine.

Các nữ tiếp viên đến từ nhiều hãng hàng không tham dự khóa học phục vụ hành khách trên tàu Concorde. Họ đang đứng trước một mô hình máy bay.

Hành khách đứng phía trước một cầu thang xoắn ốc dẫn đến phòng tầng trên của chiếc Boeing 747 Monarch, ảnh chụp năm 1970.

Một cặp vợ chồng thưởng thức cocktail trong phòng hút thuốc của một máy bay ở London, Anh, năm 1930.

Bầu không khí trên máy bay trong quá khứ có vẻ như thoải mái hơn ngày nay.

Hành khách thư giãn trên ghế sofa trong một chuyến bay năm 1958.

Rõ ràng, có một sự khác biệt giữa 'bây giờ và trước đó' là việc được phép hút thuốc trên máy bay.

Minh Anh/VOV.VN