(ICTPress) - Chiều nay 22/4/2017, trong khuôn khổ Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội nhà báo VN tại Lâm Đồng Hội nhà báo VN đã chính thức khai trương Cổng thông tin điện tử (TTĐT) tại các địa chỉ: hoinhabaovietnam.vn, nhabaovn.vn, chandungnhabao.vn, nhabaovagiamsatxahoi, giamsatcongso.vn.

Giao diện Cổng TTĐT của Hội nhà báo VN tại địa chỉ hoinhabaovietnam.vn

Thực hiện Nghị quyết của Đảng Đoàn Hội nhà báo VN và chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Hội nhà báo Việt Nam khóa X, sau 9 tháng chuẩn bị khẩn trương và nỗ lực, Cổng TTĐT của Hội nhà báo Việt Nam chính thức được khai trương, đi vào hoạt động đúng vào dịp kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Hội nhà báo VN và Hội nghị toàn quốc tổng kết Công tác Hội năm 2016.

Cổng thông tin điện tử (TTĐT) Hội nhà báo VN ra đời do Thường trực Thường vụ Hội nhà báo VN trực tiếp quản lý, được nâng cấp, tổ chức từ trang TTĐT của Hội, hoạt động gần 10 năm nay, do Ban nghiệp vụ quản lý. Trang TTĐT đã thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp thông tin hoạt động Hội và công tác điều hành, quản lý của Lãnh đạo Hội, giới thiệu ngàn tác phẩm báo chí và tài liệu nghiệp vụ thiết thực, hữu ích cho nhà báo, hội viên và công chúng báo chí…

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam nhấn mạnh Cổng TTĐT Hội nhà báo Việt Nam ra đời, đi vào hoạt động là sự nỗ lực lớn của Hội trong việc đổi mới, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam. Đồng thời tăng cường thông tin tuyên truyền, góp phần định hướng hoạt động của giới báo chí cả nước; khích lệ, động viên hội viên chấp hành luật và 10 điều quy định về đạo đức của người làm báo VN.

Đây cũng là diễn đàn tin cậy, bổ ích cho nhà báo, hội viên vì một nền báo chí dân chủ, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại. Mặt khác, với lợi thế Hội nhà báo Việt Nam có hơn 20.000 hội viên khắp cả nước, Cổng TTĐT Hội nhà báo Việt Nam có vai trò quan trọng là vừa góp phần thực hiện chức năng báo chí giám sát xã hội, vừa giám sát bản thân hoạt động của giới báo chí, thêm một kênh thông tin quan trọng trong phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí…

Cổng TTĐT Hội nhà báo VN là công cụ tích hợp thông tin hành chính điện tử, đồng thời là công cụ truyền thông đa phương tiện của Hội nhà báo VN trên mạng Internet với 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Giao diện trình bày thân thiện, khoa học, tuân thủ các quy chuẩn trong truy cập thông tin, tạo thuận lợi và nhiều tiện ích cho người sử dụng. Với gần 30 chuyên mục, tiện tích và tích hợp các trang thông tin của các đơn vị thành viên, liên kết tích hợp dẫn nguồn thông tin của nhiều cơ quan báo chí…, các chuyên mục diễn đàn Nhà báo - Hội viên, Chân dung nhà báo, Giám sát báo chí, Báo chí giám sát xã hội sẽ tạo sự gắn kết giữa hội viên với tổ chức Hội, củng cố niềm tin của công chúng đối với báo chí.

Được xây dựng trên nền tảng công nghệ (portal), Cổng TTĐT là bước phát triển mới so với công nghệ web, cho phép cá biệt hóa thông tin và dịch vụ, quy chuẩn về nội dung giao diện, hỗ trợ thuận lợi, hiệu quả cho người dùng, cũng như thuận tiện cho nhà quản trị, bảo đảm an ninh an toàn thông tin ở mức cao, bổ sung và thay đổi thiết kế một cách linh hoạt; cung cấp khả năng hiển thị thông tin trên nhiều thiết bị khác nhau, đồng thời cho phép tạo các cổng con (sub-portal) cho các đơn vị thành viên.

Nhân dịp này, ông Hồ Quang Lợi đề nghị các cấp hội, các cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương Hội và toàn thể hội viên, nhà báo thực hiện khai thác sử dụng triệt để chức năng của Cổng TTĐT, quan tâm phối hợp hỗ trợ Cổng thực hiện tốt việc phục vụ hội viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam như các chuyên mục nghiệp vụ báo chí, đạo đức báo chí, pháp luật báo chí, giám sát báo chí, chân dung nhà báo… các nhà báo, hội viên dành tìm cảm, trách nhiệm góp phần xây dựng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Cổng, thường xuyên cung cấp thông tin giúp Cổng thực hiện tốt chức năng giám sát hoạt động của Nhà báo - hội viên, đồng thời giúp nhà báo giám sát phản biện xã hội; vừa tham gia sáng tạo các tác phẩm báo chí để xuất bản lên Cổng TTĐT…

Ông Nguyễn Hòa Văn, Giám đốc Cổng TTĐT Hội nhà báo VN cho biết Cổng TTĐT có 9 người, có trách nhiệm xuất bản thông tin lên mạng. Cổng có Hội đồng biện tập có 2 nhiệm vụ: thẩm định những thông tin nhạy cảm phức tạp, chân dung nhà báo. Sắp Cổng tới sẽ tổng hợp danh sách chân dung nhà báo và triển khai. Cổng cũng dự kiến tổ chức giải báo chí về chân dung nhà báo, làm phim, ký chân dung do các cấp Hội đề xuất.

Cổng cũng sẽ kết nối của các trang TTĐT của các cấp hội, nâng cao nâng cao vai trò của Hội, phục vụ các hoạt động và sẽ nỗ lực là kênh thông tin quan trọng để nhân rộng điển hình tiên tiến các cấp hội, chân dung nhà báo… và là kênh thông tin quan trọng trong giám sát hoạt động báo chí, phản biện xã hội…

Việc khai trương Cổng TTĐT của Hội nhà báo VN là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong cải cách thủ tục hành chính và tăng cường công tác thông tin tuyên truyền thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội nhà báo Việt Nam

LP