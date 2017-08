Nếu dành nhiều thời gian sử dụng Facebook trên điện thoại Android, bạn có thể tiết kiệm dữ liệu di động của mình bằng cách kích hoạt công cụ Data Saver.

Data Saver của Facebook sẽ sử dụng ít băng thông di động hơn bằng cách nén hình ảnh khi bạn cuộn trang, vì vậy mỗi bài đăng mới sẽ không tiêu thụ nhiều dữ liệu. Nó cũng ngăn không cho phép video tự động phát mặc dù bạn có thể tắt riêng tính năng này.

Bạn cũng có thể thiết lập trình Data Saver chỉ bật khi không sử dụng Wi-Fi, điều này có nghĩa chức năng tự phát video có thể chạy khi thiết bị truy cập vào mạng Wi-Fi.

Để bật trình Data Saver trên Facebook bạn hãy mở ứng dụng và chạm vào thẻ More ở góc trên cùng bên phải của giao diện làm việc.

Ở giao diện hiện ra, hãy cuộn danh sách xuống dưới và tìm biểu tượng có ghi Data Saver (màu vàng trong hình) dưới phần Help & Settings.

Bạn sẽ chỉ thấy một nút tùy chọn chuyển đổi bật/tắt trên trang hiện ra. Bạn hãy chạm vào nó để kích hoạt tính năng Data Saver trên Facebook.

Sau khi Data Saver được bật, một nút chuyển đổi thứ hai sẽ hiện ra với mục Always turn off Data Saver on Wi-Fi sẽ được bật lên theo mặc định.

Khi được bật, tùy chọn này sẽ tắt Data Saver bất cứ khi nào bạn kết nối với mạng Wi-Fi. Nếu bạn muốn tiết kiệm dữ liệu di động khi đang sử dụng Wi-Fi hãy tắt tùy chọn này.

Kiến Tường (Theo How-to Geek)