Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng 4/2017, tình hình thời tiết thuận lợi cho hoạt động khai thác hải sản.

Khai thác hải sản gặp nhiều thuận lợi. Ảnh minh họa: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

Cụ thể, đầu vụ cá Nam năm nay các đàn cá nổi liên tục xuất hiện, mật độ tương đối dày, trữ lượng lớn kéo dài nhiều ngày. Bên cạnh đó, giá thủy sản ổn định và việc thu mua cũng diễn ra nhanh chóng. Đồng thời, các tỉnh ven biển tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP; số tàu xa bờ tăng, ngư dân chủ động đầu tư sản xuất theo hướng vươn khơi, chuyển đổi nghề nghiệp.

Ước sản lượng khai thác thủy sản 4 tháng đầu năm đạt hơn 1 triệu tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó, khai thác biển ước đạt 959.700 tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Khai thác nội địa ước đạt 46.000 tấn, giảm 0,6% so với cùng kỳ.

Tại 3 tỉnh chuyên đánh bắt cá ngừ đại dương, 4 tháng đầu năm sản lượng ước đạt 8.545 tấn cá ngừ, tăng 6,4% so với cùng kỳ. Cụ thể, tại Phú Yên, sản lượng cá ngừ 4 tháng ước đạt 2.059 tấn giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2016; Bình Định đạt 4.796 tấn, tăng 8%; tại Khánh Hòa, sản lượng cá ngừ đại dương đạt 1.690 tấn, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện nay, giá cá ngừ đại dương được thu mua tại cảng dao động ở mức 90.000-115.000 đồng/kg.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản lượng nuôi trồng thủy sản 4 tháng đầu năm đạt 865.000 tấn tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, sản lượng thu hoạch cá tra 4 tháng đầu năm của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ước đạt 335.300 tấn, tăng 1,3% so với cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch ở các tỉnh có sản lượng nuôi lớn nhất còn giảm so với cùng kỳ năm trước như An Giang giảm 6%, Đồng Tháp giảm 5,4%.

Trong khi đó, nhu cầu nuôi đang tăng, đồng thời diễn biến thời tiết bất lợi làm cá giống hao hụt nhiều đã đẩy giá cá giống tăng cao. Hiện, giá cá tra giống dao động từ 36.000 – 40.000 đồng/kg (size 30 con/kg), tăng 10.000 – 12.000 đồng so cuối năm 2016. Với giá thành sản xuất một kg cá giống khoảng 20.000 – 23.000 đồng thì người nuôi có lãi từ 20.000 – 23.000 đồng/kg.

Đối với tôm nước lợ, các tỉnh miền Bắc cơ bản đã hoàn tất việc thả nuôi cho vụ Xuân – Hè 2017. Ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, diện tích thả nuôi còn chậm do độ mặn đến chậm và môi trường đang bất lợi, nắng nóng gay gắt kéo dài.

Tuy vậy, nuôi tôm nước lợ của các tỉnh này vẫn có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, diện tích tôm sú ước đạt 559.900 ha, tăng 7,6%, sản lượng thu hoạch ước đạt 55.600 tấn tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2016; Diện tích tôm thẻ chân trắng ước đạt 27.000 ha tăng 36,2%, sản lượng ước đạt 32.400 tấn tăng 6%./.