Trưa 12.5, Công an huyện Đất Đỏ, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp khai quật hầm cầu trong nhà Nguyễn Trung Hoàng (38 tuổi, ngụ thị trấn Đất Đỏ, H.Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu) và tìm thấy nhiều mẩu xương được cho là của chị Phan Thị Thuần (35 tuổi, vợ Hoàng).

Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ án mạng- Ảnh: P.T

Tại hiện trường, lực lượng công an phong tỏa ngôi nhà để đảm bảo an ninh trật tự. Người thân nạn nhân Thuần cũng có mặt tại hiện trường. Sau nhiều giờ, công an đã thu nhận và rửa sạch xương để phục vụ điều tra, giám định ADN.

Theo công an, trước đó, ngày 11.5, chính Hoàng – chồng chị Thuần, đã đến Công an huyện Đất Đỏ đầu thú và khai nhận hành vi sát hại vợ. Công an huyện Đất Đỏ đã tạm giữ Nguyễn Trung Hoàng để phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) cùng các cơ quan chức năng làm rõ việc tự thú về hành vi giết người.

Hoàng đã cho cơ quan công an biết, khoảng 5 năm trước, do nghi ngờ vợ ngoại tình nên đã nảy lòng ghen tuông. Khi xảy ra mâu thuẫn, Hoàng dùng vật cứng đánh vào người vợ làm nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Hoàng phi tang xác vợ ở hầm cầu phía sau căn nhà và nói với mọi người, Thuần bỏ nhà để theo người đàn ông khác.

Theo người thân nạn nhân, họ mất liên lạc với chị Thuần từ ngày 21.8.2012. Thời gian này, gia đình Thuần tổ chức đám giỗ nhưng chỉ có Hoàng đến dự. Khi người trong gia đình hỏi về Thuần thì Hoàng nói vợ ngắt liên lạc, bỏ đi cùng người đàn ông khác từ đêm 20.8.2012.

Người dân địa phương cho biết, từ khi người vợ không còn, Hoàng sống cuộc sống khép kín, ít giao tiếp và cấm đoán con cái giao tiếp với người ngoài. Còn Hoàng thường lui tới chùa chiền.

Nghi ngờ về sự mất tích bí ẩn này, gia đình đã nhiều lần làm đơn gửi công an và cũng tới nhà để tìm nhưng không phát hiện gì. Do không đủ cơ sở, công an cũng không thể khởi tố vụ án để điều tra.

SỸ LÊ