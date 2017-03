Tối 11/3, Chương trình “Những ngày giao lưu văn hóa Hàn Quốc” tại Hội An, tỉnh Quảng Nam chính thức khai mạc với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Chương trình do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức.

Các đại biểu cùng thắp lửa đèn lồng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lee Hyuk, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam cho biết, Hàn Quốc và Việt Nam có mối quan hệ từ khá lâu. Cùng với sự hợp tác phát triển kinh tế, việc hợp tác về văn hóa giữa hai nước cũng ngày càng được mở rộng. Đối với vùng đất Hội An, ngài Đại sứ cho rằng, đây là nơi thân thiện, mến khách, thu hút đông đảo du khách Hàn Quốc đến tham quan mỗi năm.

Đêm khai mạc lung linh bởi không gian các loại lồng đèn truyền thống của Hàn Quốc và Hội An. Các đại biểu Việt Nam và Hàn Quốc cùng nhau thắp lửa từ những chiếc đèn lồng cổ truyền của Hội An và Hàn Quốc.

Tại Vườn tượng An Hội, các gian hàng trưng bày sản phẩm văn hóa, trình nghề truyền thống, ẩm thực, chụp hình với trang phục truyền thống Hàn Quốc… đem đến cho du khách những trải nghiệm về nét văn hóa đặc trưng của đất nước Hàn Quốc xinh đẹp.

Điểm nhấn của hoạt động lần này là chương trình nghệ thuật diễn ra vào chiều và đêm 11/3 và 12/3 với các tiết mục, trình diễn thời trang Hanbok bằng giấy, nghệ thuật biểu diễn đương đại nổi tiếng của xứ sở kim chi là Sachoom và Bibap.

Một tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, thời gian gần đây, lượng du khách Hàn Quốc đến với Hội An ngày càng đông. Thông qua các hoạt động du lịch, giao lưu văn hóa giữa Hàn Quốc và Hội An ngày càng trở nên đặc sắc hơn.

“Để những ngày văn hóa Hàn Quốc được thành công tốt đẹp, lãnh đạo thành phố cùng với tỉnh Quảng Nam, phía Hàn Quốc thường xuyên trao đổi để thống nhất chương trình và các hoạt động thường xuyên trong 2 ngày 11 và 12/3 với rất nhiều hoạt động rất sôi nổi, rất ấn tượng như trình diễn lồng đèn của Hội An, biểu diễn nghệ thuật đương đại, nghệ thuật truyền thống của phía Hàn Quốc và trưng bày các ngành nghề thủ công mỹ nghệ của phía Hàn Quốc", ông Nguyễn Văn Sơn nói./.

Hoài Nam - Mỹ Dung/VOV - miền Trung