GD&TĐ - Để đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh với đầy đủ điều kiện về vật chất, đội ngũ, công nghệ và dịch vụ đạt tiêu chuẩn 5 sao, đáp ứng nhu cầu học tập của nhiều bậc phụ hunh và học sinh, ngày 7/5, tại Hà Nội Trung tâm Anh ngữ 5 sao - Atlantic Group (Atlantic Five-star English Academy) tổ chức lễ khai giảng Trung tâm Anh ngữ 5 sao thứ 2 tại 125 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Đây là cơ sở thứ 2 Atlantic Five-star English Academy thực hiện mô hình học viện Anh ngữ 5 sao và là cơ sở đầu tiên tại Việt Nam. Trên cơ sở tích hợp nhiều mô hình phòng học đa dạng nhằm đem tới một môi trường giáo dục không chỉ nâng cao kỹ năng Tiếng Anh chuyên sâu mà còn giúp trau dồi các kỹ năng mềm cần thiết và tự tin của một công dân toàn cầu trong kỷ nguyên số, Trung tâm đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo phụ huynh, học sinh.

Bắt đầu từ năm 2017, tập đoàn Giáo dục Quốc tế Atlantic Group chính thức xây dựng một chuỗi học viện Anh ngữ cao cấp dành cho người Việt Nam.

Mô hình Atlantic Five-star English Academy có đẳng cấp 5 sao công nghệ cao cung cấp môi trường đào tạo tiếng Anh chuyên sâu cho học viên, giúp các học viên tự tin hơn trong giao tiếp đồng thời mở mang kiến thức, đánh thức những năng lực còn tiềm ẩn, trau dồi kỹ năng mềm, mở rộng mạng lưới các mối quan hệ và sẵn sàng cho các kế hoạch cá nhân trong tương lai.

Đông đào các thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh đến tham gia buổi lễ

Để khuyến khích các bạn học sinh, sinh viên đạt kết quả tốt nhất, Atlantic Five-star English Academy còn có quỹ học bổng Be the best với tổng giá trị lên tới 3 tỷ đồng. Đây là quỹ học bổng dành cho các khóa học IETLS 5C. Đó là các bạn học sinh, sinh viên mong muốn được cung cấp một lộ trình học tiếng Anh chuyên sâu để có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo như ngôn ngữ thứ 2 của mình.

Hệ tiêu chuẩn 5 sao của Atlantic Five-star English Academy đó là: Giảng viên; cơ sở vật chất; công nghệ; học liệu và dịch vụ. Tất cả đều đạt tiêu chuẩn đẳng cấp 5 sao.

Với đẳng cấp và chất lượng vượt trội của Atlantic Five-star English Academy, các bạn học sinh, sinh viên sẽ được học tập trong một môi trường tốt nhất, hiện đại nhất. Và trong tương lai sẽ tiến đến các trường học liên cấp quốc tế 5 sao, thư viện 5 sao… nâng bước tương lai cho hàng triệu tài năng đất Việt.