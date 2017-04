Trước những phản ánh của các khách sạn về việc bị thanh, kiểm tra quá nhiều, thậm chí bị gây phiền nhiễu, hạch sách đến mức họ tự ví mình là “một cổ mà nhiều tròng”, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, ông Ngô Quang Vinh, đã lên tiếng...

Ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Sau đây là cuộc trao đổi của PV Infonet với ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng:

PV: Các KS phản ánh là họ bị thanh, kiểm tra quá nhiều. Xin ông cho biết ý kiến về vấn đề này?

Ông Ngô Quang Vinh: Phản ánh của các KS cũng là điều mà chúng tôi rất quan tâm. Trong một năm vừa qua, Sở Du lịch Đà Nẵng cùng một số Hiệp hội và các ngành đã kiến nghị TP làm sao bớt thanh, kiểm tra đối với các doanh nghiệp (DN). Và nên thanh, kiểm tra liên ngành theo kế hoạch chung. Nếu có dấu hiệu vi phạm thì mới có các cuộc kiểm tra đột xuất.

Trên báo, đài đã đăng rồi, Chính phủ đã có quy định, về nguyên tắc thì trong một năm chỉ có một lần kiểm tra DN. Đối với Đà Nẵng, hiện nay UBND TP đang giao cho Thanh tra TP xây dựng quy trình kiểm tra liên ngành và đột xuất, công bố công khai, minh bạch để các DN và các cấp, các ngành tổ chức thực hiện.

Tôi tin là quy chế này sẽ sớm được ban hành.

PV: Hiện Đà Nẵng đang kiểm tra, kiểm soát giá và các dịch vụ trong dịp Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2016. Xin ông cho biết quan điểm chỉ đạo của UBND TP trong đợt kiểm tra này?

Ông Ngô Quang Vinh: Quan điểm chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng trong đợt kiểm tra lần này là tăng cường quản lý nhà nước về giá các loại dịch vụ lưu trú, du lịch, vận chuyển khách, taxi, xe buýt, phương tiện vận tải thủy nội địa, dịch vụ ăn uống, trông giữ xe...

Có thể nói trong mùa cao điểm, bên cạnh một số DN, cửa hàng, hãng taxi chấp hành tốt thì vẫn còn tình trạng cố tình vi phạm. Nếu không có vi phạm như vậy thì các cơ quan quản lý nhà nước rất sướng, vi phạm nhiều thì chúng tôi rất vất vả. Vì vậy tôi mong các DN chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước, tiếp tục tăng cường chất lượng kinh doanh phục vụ; các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục tinh giản thủ tục hành chính. Chúng ta phải đồng hành với nhau.

Nếu hiện nay các cơ quan quản lý nhà nước không tăng cường thanh tra, kiểm tra thì sẽ có rất nhiều vấn đề phức tạp xảy ra. Tuy nhiên theo quy định của UBND TP Đà Nẵng thì việc kiểm tra, kiểm soát các dịch vụ được tiến hành có chọn lọc và tập trung chứ không tràn lan, đảm bảo khuyến khích các dịch vụ kinh doanh hợp pháp, không làm ảnh hưởng đến quyền quyết định giá dịch vụ hợp lý và các hoạt động kinh doanh bình thường khác.

Các DN cần lưu ý điểm này, chứ không phải các cơ quan quản lý cứ thích là nhảy vô kiểm tra. UBND TP Đà Nẵng cũng quy định việc kiểm tra, kiểm soát phải được lập biên bản cụ thể.

Tôi đề nghị các DN nếu có đoàn tới kiểm tra, kiểm soát thì phải yêu cầu xuất trình giấy tờ, quyết định thanh, kiểm tra và phải có kết luận bằng biên bản, ký vào hẳn hoi chứ không phải anh đến muốn nói thế nào thì nói. Các DN phải làm chủ và bảo vệ mình, nhà nước đã có quy định rồi!

PV: Chức năng của các cơ quan hữu quan trong đợt kiểm tra này như thế nào thưa ông?

Ông Ngô Quang Vinh: Đợt kiểm tra lần này UBND TP Đà Nẵng quy định rất rõ là giao Sở Tài chính thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Tài chính, Công thương, Du lịch, GTVT, Cục Thuế, Chi cục QLTT, đại diện UBND các quận, huyện, phường, xã nơi có các cơ sở kinh doanh, dịch vụ nói trên. Trong đó, một thành viên của Sở Tài chính làm trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra có thể chia thành nhiều tổ, nhưng phải nhớ liên ngành là do Sở Tài chính làm trưởng đoàn.

Việc kiểm tra, kiểm soát phải lập biên bản cụ thể, nói rõ hành vi vi phạm, ký chú vào đó. Tôi đề nghị các DN hết sức chú ý việc này, vì tôi nghe một số thông tin phản ảnh là có nhiều người giả danh đơn vị này, đơn vị kia tới kiểm soát. Thậm chí có người xưng tôi là thế này, tôi là thế kia, kiểm tra mà đi lúc 10h30 đêm. Đến khi anh em lễ tân báo cho chủ KS, chủ KS điện thoại xuống yêu cầu gặp, yêu cầu xuất trình giấy tờ thì đối tượng bỏ đi mất. Vì vậy tôi đề nghị các DN khi có người tới kiểm tra thì phải yêu cầu xuất trình giấy tờ để tránh trường hợp giả danh, và kiểm tra vấn đề gì thì phải theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Du lịch thì kiểm tra về xếp hạng sao, nguồn nhân lực, chất lượng phục vụ, phản ánh của du khách..; công an kiểm tra về an ninh trật tự, có giấy chứng nhận về an ninh trật tự, về PCCC chưa; QLTT kiểm tra về giá cả, nguồn gốc xuất xứ các loại hành hóa kinh doanh trong KS; y tế kiểm tra về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm... Về cơ bản thì chức năng của các ngành đều đã được quy định rõ, tôi mong các DN nên nghiên cứu để tự trang bị kiến thức cho mình, chứ không phải người ta nói sao thì mình nghe vậy!

Về vấn đề thanh, kiểm tra thì chúng tôi đã nghe nhiều và đã kiên trì kiến nghị với UBND TP. Đây là vấn đề chung của cả nước chứ không riêng gì Đà Nẵng. Vừa rồi Chính phủ đã ra văn bản quy định về nguyên tắc là chỉ kiểm tra một lần trong một năm; nếu trường hợp kiểm tra đột xuất thì phải có dấu hiệu vi phạm và phải lập biên bản, chứ vô nói vi phạm cái này, vi phạm cái kia chung chung mà không có kết luận, không lập biên bản là không được.

PV: Vào mùa thấp điểm thì một số cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch ở Đà Nẵng hạ giá vô tội vạ để cạnh tranh, nhưng đến mùa cao điểm lại tăng giá theo kiểu “chặt chém”. Làm thế nào để khắc phục tình trạng này, thưa ông?

Ông Ngô Quang Vinh: Theo quy định của UBND TP Đà Nẵng thì các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch phải kê khai giá và bán theo giá niêm yết. Các DN phải thực hiện đúng quy định này, nếu có thay đổi giá thì phải kê khai để tránh tình trạng hiện nay là một số KS, cửa hàng chấp hành tốt nhưng vẫn có một số KS, nhà hàng thế này, thế kia, tìm cách lách để tăng giá gấp đôi, gấp ba. Những trường hợp này rất ít, nhưng đây là những “con sâu làm rầu nồi canh”, làm mất thương hiệu điểm đến.

Cứ thử nghĩ, một vài KS làm như thế thôi nhưng báo chí đăng lên, du khách comment, phản ứng thì mất hình ảnh điểm đến. Mà khách không đến thì các KS kinh doanh với ai? Vì vậy tôi đề nghị mỗi DN phải tự ý thức từng việc nhỏ một. Nếu khách có vấn đề gì phàn nàn thì mỗi chủ KS, mỗi người lễ tân, mỗi nhân viên phải có trách nhiệm cùng với họ. Có một số trường hợp làm rất tốt, nhưng cũng có một số trường hợp bỏ mặc khách, để cho người ta la làng, lên mạng nói rồi mới chạy hớt hơ hớt hãi để xử lý.

Đây không chỉ là vấn đề uy tín của từng cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch mà còn là uy tín chung của TP Đà Nẵng. Các DN phải lo là chính, chứ đừng bắt cơ quan quản lý nhà nước phải áp đặt vô để mà quản lý, để mà phạt. Các DN đừng nghĩ là chúng tôi thích đi kiểm tra, thanh tra. Con người ít lắm, vào các đợt cao điểm này thì chúng tôi rất vất vả. Tôi chia sẻ với các DN và cũng mong các DN chia sẻ với chúng tôi, gương mẫu chấp hành đúng quy định của nhà nước.

Các DN phải đồng hành cùng với các cơ quan quản lý nhà nước, chứ nếu các DN “chặt chém” thì lại la ầm lên, rồi lại phê bình các cơ quan quản lý nhà nước không kiểm tra, kiểm soát, để xảy ra như vậy. Chúng ta phải tự giác, gương mẫu, chứ đừng có một người đi phá, một người đi kêu thì chúng tôi cũng không có người đâu mà đi kiểm soát cho hết. Và sẽ phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát thôi. Chắc chắn như vậy, và sẽ kiểm tra liên ngành, Sở Tài chính làm trưởng đoàn theo đúng quy định của UBND TP!

PV: Xin cám ơn ông!

HẢI CHÂU