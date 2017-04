Suối nước Moọc - một trong những địa điểm thu hút rất đông du khách khi đến Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long

Theo đó, dự ước có khoảng 160.000 lượt khách, số khách du lịch bình quân theo ngày tăng 8,6% so với dịp lễ 30.4 và 1.5 năm 2015 và tăng 95% so với dịp lễ 30.4 và 1.5 năm 2016. Trong đó khách quốc tế khoảng 8.000 lượt, tăng 2,6% so với năm 2016 và tăng 71% so với số khách du lịch bình quân theo ngày dịp lễ năm 2015.

Thống kê của Sở Du lịch cho thấy, khách du lịch đến Quảng Bình trong 4 tháng năm 2017 ước 878.300 lượt, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó khách quốc tế ước đạt 15.000 lượt khách tăng 8,8% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 966 tỷ, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo tìm hiểu của PV báo Lao Động, công suất sử dụng phòng khách sạn bình quân khoảng 90%, trong đó các khách sạn từ 3 sao trở lên và tương đương đạt khoảng 95%.

Tại TP.Đồng Hới, gần 200 khách sạn, nhà nghỉ với hơn 4.000 phòng vào ngày 30.4 đã gần kín khách, một số khách sạn đã kín phòng từ đây đến tháng 6.2017.

Đặc biệt, du lịch biển Quảng Bình đang dần hồi sinh khi người dân và khách du lịch đã đổ về các bãi biển tắm và ăn hải sản trong những ngày vừa qua, nhất là tại bãi biển Nhật Lệ (TP.Đồng Hới).

Ngoài bãi biển Nhật Lệ, trong dịp nghỉ lễ này, lượng khách tập trung nhiểu tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, đặc biệt tại động Phong Nha, động Thiên Đường, suối nước Moọc, sông Chày - hang Tối...

Theo Sở Du lịch Quảng Bình, để thu hút khách du lịch vào dịp nghỉ lễ năm nay, Sở Du lịch Quảng Bình đã phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động phong phú như tour I Giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2017, Tuần Văn hóa – Du lịch Đồng Hới, hội chợ ẩm thực hương quê Nhật Lệ, khai trương và đón khách trên đường bay mới Hải Phòng – Đồng Hới…..

LÊ PHI LONG