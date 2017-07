Hiện đại và đặc sắc là hai ưu điểm nổi trội của nhà ga T4 thuộc sân bay Changi của Singapore. Ngay sau khi nhà ga này được công bố mở cửa tối 25/7, Vietnam Airlines cũng thông báo sẽ chuyển sang đây hoạt động.

Một góc nhà ga T4 Sân bay Changi.

Nhà ga T4 của Sân bay Changi được xây dựng dựa trên cảm hứng từ hoa lan tím - quốc hoa của Singapore. Hình ảnh loại hoa này xuất hiện trên nhiều chi tiết kiến trúc, trang trí trong nhà ga và xuất hiện trực tiếp cùng hàng nghìn loại cây khác tại nhà ga này (có đến khoảng 1.000 cây gỗ lớn từ 3-5m được trồng trong khuôn viên và dưới mái nhà ga).

Ngoài ra, sự đặc sắc của nhà ga T4 còn được thể hiện qua nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc như: Hình ảnh các chú chim được đan bằng các sợi sắt tung cánh trong khu vườn ngay trong nhà ga; các ảnh, clip đặc sắc về Singapore và Asean, nhiều bức tượng, tác phẩm nghệ thuật sắp đặt...

Không gian nhà ga tựa như một công viên

Đây cũng là nhà ga bậc nhất trên thế giới về khía cạnh ứng dụng các công nghệ mới vào khâu tiến hành thủ tục bay. Ngoài việc duy trì các thủ tục truyền thống, tại nhà ga này, khách có quốc tịch Singapore, hoặc khách đã từng đi/đến đất nước này có thể trải nghiệm tất cả các công đoạn từ check in, gửi hành lý, kiểm tra an ninh, làm thủ tục xuất/nhập cảnh và lên máy bay được tự động hóa, không cần can thiệp của nhân viên hàng không.

Hệ thống xe bus kết nối với các nhà ga còn lại (land – side và air – side) hiện đại, thuận lợi (5 phút/chuyến), thời gian di chuyển khoảng 5 phút, mang lại sự thuận tiện cho hành khách nối chuyến từ T4 đến các nhà ga xa nhất.

Cùng với T4, tổng năng lực xử lý của sân bay Changi sẽ được tăng lên 82 triệu hành khách mỗi năm, trung bình 90 giây/chuyến bay. Và đây là điểm đến hấp dẫn của các hãng bay.

Vietnam Airlines đã có những chuẩn bị cho sự xuất hiện taioj nhà ga này

Sau các quá trình đàm phán, Vietnam Airlines của Việt Nam là 1 trong 9 hãng hàng không sẽ hoạt động tại T4 cùng với Air Asia Group (gồm 4 hãng bay), Cathay Pacific, Cebu Pacific, Korean Air, Spring Airlines.

Hiện nay VNA đang khai thác HAN-SIN với tần suất 14 chuyến/tuần và SGN-SIN với tần suất 21 chuyến/tuần bằng máy bay A321 (184 ghế).

Sỹ Lực