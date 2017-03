Khánh Công

(VnMedia) - Theo thông tin kết quả xác minh của Công an TP Hà Nội cho thấy, Cao Mạnh H. (SN 1983, quê Thái Bình, tạm trú tại Hoàng Mai) bị tố có hành vi xâm hại tình dục đối với bé gái 8 tuổi hoàn toàn không có quan hệ với Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình như một số trang mạng xã hội thông tin.

Nơi xảy ra vụ việc

Liên quan tới vụ Cao Mạnh H. (SN 1983, quê Thái Bình, tạm trú tại Hoàng Mai) bị tố có hành vi xâm hại tình dục đối với bé gái 8 tuổi Trịnh Y.N (trú tại Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội), ngày 14/3, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin kết quả xác minh về vụ việc.

Theo kết quả xác minh cho thấy H. hoàn toàn không có quan hệ với Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình như một số trang mạng xã hội thông tin. Công an TP. Hà Nội cũng khẳng định H. chưa bỏ trốn và đang được công an triệu tập.

Trước đó, ngày 13/3, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã có mặt tại Hà Nội, triệu tập đối tượng Cao Mạnh H để ghi lời khai. Tại các bản khai, đối tượng Cao Mạnh H. cũng khẳng không hề có mối quan hệ họ hàng với ông Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Thái Bình cũng đã tìm ra địa chỉ Facebook đưa nội dung thất thiệt nêu trên và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Như VnMedia đã đưa tin gia đình cháu bé gái 8 tuổi Trịnh Y.N tố bị hàng xóm là Cao Mạnh H. xâm hại tình dục. Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị L. (mẹ cháu N), sự việc xảy ra tối 8/1/2017. Sau khi bị gã hàng xóm xâm hại, cháu N. đã kể lại vụ việc với chị họ tên H.. Cháu H. sau đó đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho người lớn biết.

Bức xúc về sự việc, sáng 10/1/2017, chị L. đã đưa con gái đến Công an phường Thịnh Liệt để tố cáo hành vi của đối tượng Cao Mạnh H.

Tối 11/1, công an phường Thịnh Liệt đã triệu tập Cao Mạnh H. để làm rõ những nội dung mà gia đình chị L. tố cáo. Vụ việc sau đó được chuyển cho Công an quận Hoàng Mai. Cao Mạnh H. bị triệu tập lên cơ quan công an để lấy lời khai và được thả sau đó.

Sau đó, Công an quận Hoàng Mai đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra.

Ngày 13/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Dâm ô với trẻ em" để điều tra làm rõ vụ việc.