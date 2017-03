Lượt trận thứ 6 vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á đã diễn ra những trận cầu đầy hấp dẫn. Kết quả, Trung Quốc ca khúc khải hoàn trước Hàn Quốc, trong khi Australia cầm hòa chủ nhà Iraq 1-1, còn Thái Lan thua Saudi Arabia 0-3.

Trận đấu giữa Trung Quốc và Hàn Quốc ở lượt trận thứ 6 bảng A vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á nhận được nhiều sự quan tâm do trước đó có thông tin nước chủ nhà Trung Quốc phải thắt chặt an ninh do lo sợ các CĐV của mình gây bạo động trước đối thủ. Thực tế, không khí trên sân cũng nóng chẳng kém trên khán đài khi hai đội chơi thứ bóng đá quyết liệt.

ĐT Thái Lan thua trận thứ 5 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á.

Nhờ lợi thế sân nhà và tận dụng cơ hội tốt hơn, Trung Quốc đã có chiến thắng 1-0 nhờ pha làm bàn của Dabao Yu ở phút 34. Thắng trận này, Trung Quốc nhen nhóm trở lại hy vọng tranh đoạt 1 trong 2 tấm vé tới Nga vào hè năm tới khi đã có 5 điểm trong tay. Trong khi đó, Hàn Quốc dậm chân ở vị trí thứ 3 trên BXH với 10 điểm. Ở trận đấu cùng giờ, Syria có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Uzbekistan qua đó có 8 điểm và tiếp tục bám đuổi nhóm phía trên. Bàn thắng của Syrie được Omar Khribin thực hiện trên chấm phạt đền ở những phút bù giờ.

Tại bảng B, Thái Lan tiếp tục gây thất vọng khi thua Saudi Arabia 0-3. Mohammed Al-Sahlawi mở tỷ số cho đội khách ở phút 26. Tới phút 84, Tanaboon Kesarat đã phản lưới nhà. Phút 90+2, Salman Al Moasher chấm dứt hy vọng có điểm của thầy trò Kiatisak bằng bàn ấn định tỷ số 3-0. Như vậy qua 6 trận, ĐT Thái Lan mới chỉ có 1 điểm (thua 5, hòa 1) và gần như hết hy vọng đua tranh 1 trong 2 tấm vé đến Nga. Cũng ở bảng B, Australia bị chủ nhà Iraq cầm hòa 1-1. Matthew Leckie mở tỷ số cho Australia ở hiệp 1. Sang hiệp 2, Ahmed Yasin ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Iraq.

Kết quả lượt trận thứ 6 vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á.

Bảng A.

Bảng B.