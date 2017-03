Cập nhật kết quả trận Monaco vs Man City, vòng 1/8 Champions League.

Kết quả trận Monaco vs Man City, vòng 1/8 Champions League

Trận đấu giữa Monaco vs Man City trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra lúc 2h45 ngày 16/3. Ở trận lượt đi, Man xanh đã giành thắng lợi 5-3 và chiếm đôi chút lợi thế trước lần tái đấu. Tuy nhiên, 3 bàn thắng có được tại Anh giúp Monaco nuôi hi vọng, bởi chỉ cần thắng 2-0, đội bóng Ligue 1 sẽ đi tiếp. Bên kia chiến tuyến, Man xanh đang hừng hực khí thế tiến vào tứ kết và chắc chắn không để đối thủ tự do thực hiện ý đồ.

Cập nhật kết quả trận Monaco vs Man City, vòng 1/8 Champions League TẠI ĐÂY

Đội hình ra sân:

AS Monaco: 1 D. Subašić 24 A. Raggi 19 D. Sidibé 23 B. Mendy 2 Fabinho 5 Jemerson 14 T. Bakayoko 27 T. Lemar 10 Bernardo Silva 18 V. Germain 29 K. Mbappe Lottin

Man City: 13 W. Caballero 3 B. Sagna 22 G. Clichy 11 A. Kolarov 24 J. Stones 21 David Silva 25 Fernandinho 17 K. De Bruyne 7 R. Sterling 19 L. Sané 10 S. Agüero

Thống kê đáng chú ý:

- Ở trận lượt đi tại sân nhà, Man City đã đánh bại Monaco với tỷ số 5-3.

- Monaco chỉ thua 1/17 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 11, hòa 5, thua 1).

- 9/10 trận gần nhất của Monaco kết thúc với ít nhất 3 bàn thắng được ghi.

- Monaco toàn thắng 8 trận sân nhà gần nhất trên mọi đấu trường.

- Man City bất bại 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 8, hòa 3).

- 5/7 trận gần nhất của Man City kết thúc với tối đa 2 bàn thắng.

- Man City không thua 6 trận sân khách gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 5, hòa 1).

- 4 trận sân khách gần nhất của Man City kết thúc với tối đa 2 bàn thắng.

Thùy Linh